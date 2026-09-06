Alcalde de Puerto Leguizamo reclama al Gobierno Nacional promesas y proyectos pendientes de cumplir

Neiva

El alcalde de Puerto Leguizamo aseguró que el municipio continúa esperando el cumplimiento de varios compromisos anunciados por el anterior Gobierno Nacional. Señaló que, tras el trágico accidente ocurrido hace cerca de seis meses, no han recibido el respaldo esperado para atender las necesidades de la población.

Entre los proyectos pendientes se encuentra la recuperación del estadio municipal, iniciativa que tendría una inversión cercana a los 11.500 millones de pesos a través del Ministerio del Deporte. El alcalde manifestó que el proyecto fue anunciado, pero hasta el momento no se han concretado los recursos. También mencionó iniciativas relacionadas con paneles solares, presentadas ante los OCAD Paz y formuladas en fase tres.

El alcalde Luis Emilio Bustos, afirmo que “hago la invitación pública al Gobierno Nacional para que visite Puerto Leguizamo y conozca directamente las condiciones de sus habitantes. Es un municipio trifronterizo, con dificultades de acceso y características particulares frente a otras regiones del país. El gobierno anterior prometió y nunca cumplió, con todas las promesas hacheas a la comunidad”.

El mandatario expresó preocupación por el manejo de los recursos destinados a los municipios PDET. Señaló que Puerto Leguizamo hace parte de los 170 municipios beneficiados con recursos de los OCAD Paz y pidió mayor vigilancia sobre su distribución. También cuestionó que, según sus denuncias, los recursos podrían estar concentrándose en determinados municipios y contratistas.