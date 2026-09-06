Jhon Solís, en riesgo de no ser convocado a Selección Colombia: DT del Birmingham reveló situación (Photo by Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images) / Simon Stacpoole/Offside

Jhon Solís quedó fuera de la convocatoria del Birmingham City para el partido de este domingo ante Wolverhampton, una situación que llamó la atención debido a la importancia que ha adquirido el colombiano en el equipo dirigido por Chris Davies. El volante había disputado los cuatro primeros partidos de Championship como titular y acumulaba los 360 minutos posibles.

La prensa inglesa reportó que Davies entregó una actualización sobre la situación del mediocampista, quien no estuvo disponible para el derbi frente a Wolves.

“Jhon recibió un golpe justo al final del partido contra el Southampton”, dijo el entrenador inglés. “Creemos que estará de baja entre una semana y diez días. Tendremos que ver cómo evoluciona día a día”.

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Solís, pieza importante para Davies

El colombiano se ha convertido en uno de los habituales en el mediocampo del Birmingham. Davies lo ha utilizado junto al japonés Tomoki Iwata y, antes de la ausencia ante Wolves, Solís había iniciado todos los encuentros de Championship de la temporada.

Riesgo en la selección

Por ahora, la ausencia de Solís no permite afirmar que esté descartado para la Selección Colombia. Sin embargo, su evolución será seguida de cerca durante las próximas semanas, especialmente porque la continuidad en Birmingham puede ser determinante para sus opciones de recibir el llamado de Lorenzo para los amistosos contra Mexico, Paraguay.

El volante necesita recuperar rápidamente la regularidad para conseguir un cupo para la próxima convocatoria en plenitud de condiciones y mantener su forma en el Championship, con el fin de tener un puesto en el mediocampo del combinado nacional.