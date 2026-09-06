Incendio forestal mantiene en alerta a Ábrego, Norte de Santander

Norte de Santander.

Un incendio forestal de gran magnitud continúa activo en zona rural de Ábrego, Norte de Santander, luego de que se iniciara en horas de la tarde del sábado 5 de septiembre en la vereda Berlín.

La emergencia ha generado una afectación estimada de 1.200 hectáreas, mientras las llamas avanzan hacia el sector de Brisas del Tarra y, hasta el momento, no ha sido posible controlar completamente el incendio.

Ante la magnitud de la emergencia, las autoridades municipales instalaron un Puesto de Mando Unificado, desde donde se coordinan las acciones de atención y control con los organismos de socorro.

En la zona se encuentran integrantes de la Defensa Civil y habitantes de la comunidad, quienes apoyan las labores para contener las llamas, mientras se coordina el ingreso de los cuerpos de bomberos para reforzar el operativo.

La situación también llevó a las autoridades a solicitar apoyo al Gobierno Nacional, particularmente para contar con recursos y apoyo aéreo que permitan intervenir los puntos de mayor afectación.

Esta alternativa es evaluada como una de las principales opciones ante las dificultades para controlar el incendio por tierra.

Mientras avanzan las gestiones, el incendio permanece activo y las autoridades mantienen el monitoreo de la zona, con el objetivo de evitar que las llamas continúen extendiéndose.