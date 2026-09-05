Ecopetrol restringe operaciones en Tibú, Norte de Santander, por robo de crudo

Robo de crudo en el Catatumbo ( Colprensa )

Norte de Santander.

Ecopetrol restringió operaciones en el sector norte del campo Tibú, en Norte de Santander, ante el incremento del apoderamiento ilegal de hidrocarburos y las acciones de grupos armados que afectan la seguridad de los trabajadores, el medio ambiente y la operación petrolera.

De acuerdo con la empresa, en lo corrido de 2026 se han registrado 13 intrusiones armadas a la Estación Norte, ubicada en la vereda Palmeras, kilómetro 16 de Tibú.

Durante estos hechos fueron hurtados 1.609 barriles de crudo, mientras trabajadores de vigilancia fueron víctimas de intimidaciones y amenazas.

La situación ha obligado a suspender actividades operativas en algunos pozos productores y en la batería de la estación, generando además afectaciones en la ejecución de contratos y en la adquisición de bienes y servicios a empresarios locales.

Ecopetrol también informó que durante este año han sido retiradas más de 91 válvulas ilícitas utilizadas para el apoderamiento de hidrocarburos, elementos que además representan un riesgo para el medio ambiente.

La preocupación se extiende a la producción energética de la región.

Según la compañía, las condiciones de seguridad y la presencia de grupos armados ponen en riesgo la producción de 1.400 barriles de petróleo diarios y 900 mil pies cúbicos de gas de los campos Tibú y Sardinata.

El gas producido en Tibú tiene además una importancia directa para el departamento, debido a que abastece la totalidad del servicio público domiciliario de este municipio y representa cerca del 25 % del gas que llega a Cúcuta.

Ecopetrol rechazó estos hechos y señaló que continuará trabajando de manera articulada con las autoridades para garantizar la seguridad de sus trabajadores, proteger la infraestructura y mantener la operación en esta zona del Catatumbo.