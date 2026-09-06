Advierten que nueva ofensiva en el Catatumbo debe superar el enfoque militar

Norte de Santander.

Tras el anuncio realizado sábado, 05 de septiembre, por el Ministerio de Defensa sobre una nueva estrategia de seguridad para el Catatumbo, luego del atentado atribuido al ELN contra el Batallón Santander de Ocaña, que dejó tres soldados muertos y cinco heridos, desde la región advierten que la respuesta del Estado no puede concentrarse únicamente en el componente militar.

Jorge Mantilla, analista político de Norte de Santander, considera que el fortalecimiento de la Fuerza Pública, el control de los corredores y las capacidades de inteligencia son necesarios, pero señala que la nueva estrategia debe tener una mirada más amplia.

“Si bien el uso de la fuerza es muy importante a través del fortalecimiento de los corredores viales y del Centro Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia en la región, es muy importante que la estrategia de este nuevo gobierno tenga en cuenta la complejidad y el fracaso de las anteriores estrategias de seguridad de los gobiernos de Duque y de Gustavo Petro”, sostuvo a Caracol Radio.

Para el analista, uno de los principales desafíos está relacionado con el aislamiento territorial del Catatumbo.

En ese sentido, considera que el desarrollo de infraestructura también debe hacer parte de la estrategia de seguridad.

“La integración territorial a través del desarrollo de infraestructura crítica en la región, como lo es la terminación de la Troncal del Catatumbo, de la Transversal del Catatumbo que comunica Tibú con Ocaña y el Anillo Vial de La Paz, son fundamentales para que la región deje de estar aislada geográfica y económicamente”, afirmó Mantilla.

Según el analista, este aislamiento ha favorecido la presencia y consolidación de los grupos armados en diferentes zonas del Catatumbo.

Otro de los retos está relacionado con la economía de la coca en Tibú. Mantilla advierte que las decisiones que se adopten frente a los cultivos ilícitos deben contemplar alternativas para las comunidades.

“Una política de drogas que contemple realmente una transición a las economías lícitas será determinante para que esta nueva estrategia de seguridad funcione”, señaló.

A esto se suma la crisis humanitaria que todavía enfrenta el Catatumbo después de 19 meses de confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc.

Para Mantilla, garantizar el retorno de las comunidades desplazadas también será determinante para recuperar el territorio.

“Las políticas de retorno de estas poblaciones son fundamentales no solo para reactivar la economía local y regional, sino para que también estas comunidades puedan hacer parte de un proyecto de gobernanza local que restablezca la legitimidad del Estado en esta región”, explicó.

Finalmente, el analista considera que la estrategia también debe contemplar la fronteracon Venezuela y fortalecer la cooperación bilateral para enfrentar las dinámicas de seguridad que afectan a esta zona del país.