Incautan insumos químicos que serían destinados a la producción de estupefacientes en el sur del Hui

Neiva

El procedimiento se desarrolló en la vereda El Cedro, jurisdicción del corregimiento de Bruselas, en el sur del Huila, hasta donde llegaron hombres de la Novena Brigada. Estos insumos serían utilizados en procesos relacionados con la elaboración de estupefacientes.

El coronel Carlos Agudelo, de la Novena Brigada, comento que “como resultado, fueron incautados 600 litros de una sustancia ácida, 180 litros de insecticida agrícola y 300 kilogramos de Hidrosal. Los elementos que serian utilizados para la elaboración de estupefacientes.

Según las autoridades, estos elementos tendrían como posible destino actividades asociadas a la producción de sustancias ilícitas. La incautación representa un golpe a la cadena logística de las organizaciones criminales, al impedir que los insumos lleguen a los lugares donde serían procesados y utilizados para fortalecer sus economías ilegales.

La operación también habría generado una afectación económica cercana a los 75 millones de pesos al grupo armado organizado residual, GAO-r Teófilo Forero. Con esto se da un golpe a las redes de abastecimiento y financiación de estas estructuras, dedicadas al negocio ilícitos de los grupos al margen de la ley.