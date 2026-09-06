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06 sep 2026 Actualizado 17:34

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Incautan insumos químicos que serían destinados a la producción de estupefacientes en el sur del Hui

Operativo conjunto permitió sacar de circulación sustancias valoradas en $75 millones, afectando las finanzas ilícitas.

Una afectación económica cercana a los 75 millones de pesos . Foto Novena Brigada.

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El procedimiento se desarrolló en la vereda El Cedro, jurisdicción del corregimiento de Bruselas, en el sur del Huila, hasta donde llegaron hombres de la Novena Brigada. Estos insumos serían utilizados en procesos relacionados con la elaboración de estupefacientes.

El coronel Carlos Agudelo, de la Novena Brigada, comento que “como resultado, fueron incautados 600 litros de una sustancia ácida, 180 litros de insecticida agrícola y 300 kilogramos de Hidrosal. Los elementos que serian utilizados para la elaboración de estupefacientes.

Según las autoridades, estos elementos tendrían como posible destino actividades asociadas a la producción de sustancias ilícitas. La incautación representa un golpe a la cadena logística de las organizaciones criminales, al impedir que los insumos lleguen a los lugares donde serían procesados y utilizados para fortalecer sus economías ilegales.

La operación también habría generado una afectación económica cercana a los 75 millones de pesos al grupo armado organizado residual, GAO-r Teófilo Forero. Con esto se da un golpe a las redes de abastecimiento y financiación de estas estructuras, dedicadas al negocio ilícitos de los grupos al margen de la ley.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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