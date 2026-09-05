Sequía encienden las alarmas ambientales en Campoalegre-Huila

Neiva

En Campoalegre, Huila, las autoridades mantienen la alerta ante el aumento de incendios forestales y de cobertura vegetal, varios de ellos originados por quemas realizadas por habitantes de la zona. La situación se agrava debido a las condiciones de sequía y la presencia de vegetación seca, factores que facilitan la propagación de las llamas.

Uno de los casos más recientes ocurrió en el área urbana, donde una quema de basura terminó convirtiéndose en una emergencia. El fuego afectó aproximadamente 500 metros cuadrados, pero la rápida intervención de los organismos de socorro permitió controlar las llamas antes de que alcanzaran una mayor extensión.

En la vereda Los Rosales también se han registrado emergencias de consideración. En uno de los incendios fueron consumidas cerca de cuatro hectáreas, mientras que otra conflagración, relacionada con la quema de residuos de arroz, alcanzó entre ocho y nueve hectáreas. Aunque la actividad estaba prevista como una quema controlada, terminó extendiéndose hacia sectores aledaños.

Mariela Ríos, comandante de bomberos de Campoalegre, afirmo que “Rio Frío y La Caraguaja, nos preocupa por sus posibles efectos en el suministro de agua potable, debido al bajo caudal, en las que se encuentran. Pedimos a la comunidad evitar el desperdicio y suspender actividades como el lavado de vehículos”.