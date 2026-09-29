Viajes a China desde Colombia: ¿Cuáles son los requisitos, documentos y costos?

China, se ha convertido, probablemente, en uno de los destinos más llamativos y soñados de muchos colombianos. Según estudios, este país está entre los 10 destinos más visitados del mundo, pese a que antiguamente parecía difícil por cuenta del choque cultural o el idioma.

Ante esto, hay quienes tienen dudas sobre los documentos requeridos para ingresar a China desde Colombia.

Es por eso que, Caracol Radio, le deja el listado de requisitos y documentos que debe preparar para iniciar su viaje a China sin problemas.

Según explica Assist Card en su página web, China es un estricto con su protocolo de entrada y hay ciertos requisitos obligatorios que no puede pasar alto si quiere visitarla. Estos son los documentos necesarios:

1. Visa

La visa es indispensable para viajar a China desde Colombia. El visado de turismo (o visa L) se adhiere a su pasaporte y tiene una validez inicial de 30 días (renovable hasta dos veces).

Requisitos para tramitar la visa de turismo L

Pasaporte vigente con al menos seis meses de validez y espacio disponible.

Formulario de solicitud completo.

Tiquete de avión de entrada y salida.

Dos fotos recientes tamaño pasaporte.

Certificado de cita en línea para la gestión de la visa.

Seguro de viaje con cobertura médica.

Itinerario de viaje detallado.

Además, podrían solicitarle la reserva de un hotel, una carta de invitación (si visita a familiares o amigos) y un comprobante de residencia legal si se encuentra en otro país.

2. Seguro médico

El seguro médico es un requisito esencial para los viajeros colombianos. Además de ser obligatorio, garantiza asistencia en caso de imprevistos. Podrá encontrar coberturas que abarcan emergencias médicas, hospitalización, asistencia durante el embarazo y repatriación sanitaria.

3. Vacunas obligatorias

China no tiene muchas vacunas obligatorias, pero si viaja desde Colombia, el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla es fundamental para obtener el visado.

Estas son otras vacunas recomendadas:

Hepatitis A y B.

Triple viral (sarampión, paperas y rubéola).

Fiebre tifoidea.

Vacuna contra la rabia (según las actividades planeadas).

Vacuna contra COVID-19.

Por esto, antes de comprar tiquetes, es importante revisar los requisitos y asegurarse de cumplirlos para evitar inconvenientes al llegar a su destino.

Costos del viaje a China

Según portales de viaje y aerolíneas, los costos para un viaje podría ser mayor a 10 millones de pesos.

De acuerdo con la búsqueda realizada este lunes 28 de septiembre, hay vuelos desde los 7 millones de pesos por personas con una duración mayor a 22 horas de trayecto, saliendo desde Bogotá.

Desde Barranquilla, hay opciones de 6 millones, viajando durante más de un día, así como desde Cali, que hay opciones desde los 8 millones.

Eso sí, esto depende de la anticipación con la que se compren, la cantidad de escalas, el mes de viaje y hasta los lugares que quiera visitar y conocer.