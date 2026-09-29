La medicina del futuro, IA, salud mental y más: Los temas destacados del SiMa Procaps 2026

Colombia

Durante el 7 y 9 de mayo, Armenia, Quindió, fue el escenario de la tercera edición del Simposio Integral de Medicina Avanzada (SiMa Procaps) en el que decenas de profesionales de la salud pudieron fortalecer sus conocimientos e implementaron nuevas tecnologías farmacéuticas.

Este evento, que fue consolidado como espacio de formación médica continua de referencia en la región, contó con la participación de 170 profesionales que tenían el objetivo de buscar mejores herramientas para aliviar, sanar y acompañar.

Bajo la premisa de ‘Donde la medicina nos une y transforma’, el simposio mostró la rigurosidad clínica con mirada humana y holística.

Así se desarrolló el SiMa Procaps 2026

La tercera edición del Simposio Médico Académico de Procaps reunió a especialistas nacionales e internacionales para abordar algunos de los temas que están transformando la práctica médica, desde la inteligencia artificial y la medicina funcional hasta la salud mental, la nutrición y la experiencia del paciente.

La agenda académica inició con una reflexión sobre la importancia de la actualización continua en el sector salud, apertura que estuvo a cargo de Ricardo Mateus, gerente general del Negocio Procaps. Posteriormente abrió espacios para discutir temas como la salud sexual medicina de la mano de Flavia Dos Santos.

Por último, se desarrolló un análisis de la optimización de la salud materno-fetal desde la etapa preconcepcional y el impacto de la inteligencia artificial en la medicina. Aquí, los expertos analizaron cómo las herramientas tecnológicas pueden apoyar la toma de decisiones clínicas sin reemplazar el criterio médico ni la relación con los pacientes.

Ampliar Cerrar

Durante la segunda jornada, el enfoque estuvo centrado en la medicina preventiva y el bienestar integral. Las conferencias abordaron el papel de las redes sociales en la profesión médica, la importancia de una alimentación basada en comida real, la influencia de la respiración en el control del estrés y los avances científicos relacionados con el eje intestino-cerebro y la microbiota intestinal.

El evento también dedicó un espacio al bienestar de los profesionales de la salud. Entre los temas destacados estuvo la presentación del neuropsiquiatra Dr. Juan Manuel Orjuela, quien a través de la ponencia sobre ‘Más allá de la Bata: Música para prevenir el Burnout’ exploró la prevención del síndrome de burnout mediante estrategias no farmacológicas como la música, así como nuevas aproximaciones para mejorar la experiencia y el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas como el hipotiroidismo.

Además de las conferencias, los asistentes conocieron desarrollos en innovación farmacéutica enfocados en optimizar la adherencia a los tratamientos, mejorar la biodisponibilidad de los medicamentos y fortalecer la seguridad terapéutica.

El encuentro concluyó destacando la importancia de la educación médica continua, el intercambio de experiencias entre profesionales y la actualización permanente frente a los avances científicos y tecnológicos que están redefiniendo la atención en salud en América Latina.