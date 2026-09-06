DT de Sporting elogia a Luis Suárez: “Es uno de los mejores de la liga, si no el mejor”

Luis Javier Suárez volvió a ser figura con el Sporting de Portugal. El colombiano marcó un gol y dio la asistencia para otro en el triunfo sobre Nacional por 2-0 en la fecha 5 de la liga del torneo nacional.

Suárez terminó como el mejor jugador del partido y luego atendió a la prensa, respondiendo con vehemencia a los rumores que se han inventado sobre su supuesta incomodidad en el club. “Siempre sonrío. Es lo que dijo el entrenador en la rueda de prensa. Sonrío cuando tengo que sonreír; cuando estoy en el trabajo, voy siempre a trabajar, como todo el mundo. En tu día a día, en tu trabajo, no siempre estás sonriendo porque puede que tengas un mal día”, dijo cuando le preguntaron por su falta de carisma en los últimos partidos.

Asimismo, reconoció que sí hubo algún interés por parte de Fenerbahce durante el mercado: “Mi presidente fue muy claro al respecto hace una semana; obviamente, pueden pasar cosas en el mercado, y en ningún momento diré que no pasó, porque pasó. Soy un hombre, miro a la cámara, a todos los aficionados, y ocurrió, pero creo que ya es agua pasada porque no me fui a ningún sitio. Mi cabeza está en el Sporting y ya lo he dicho antes: dentro del campo sigo demostrando que estoy totalmente comprometido con el Sporting”.

Rui Borges elogió y respaldó a Luis Suárez

En rueda de prensa, el técnico portugués fue consultado por Suárez y su falta de felicidad en el equipo, situación que fue irónica para el colombiano, quien festejó su gol de penal, simulando una sonrisa.

“Llevo mucho tiempo viendo a Luis sonreír. Son ustedes los que crean estas... estas telenovelas que a veces inventan. Siempre está sonriendo, trabaja muy duro y lo demuestra en el campo. Es el mismo Luis de siempre: un gran jugador, uno de los mejores de nuestra liga, si no el mejor, y está totalmente centrado en ayudar al equipo y hacer que el Sporting sea más fuerte”, dijo Borges.

Luis Suárez celebra su gol ante Nacional / Getty Images / NurPhoto Ampliar Luis Suárez celebra su gol ante Nacional / Getty Images / NurPhoto Cerrar

Sobre la confirmación de Suárez de las conversaciones que hubo con Fenerbahce, le preguntaron a Borges por cómo reacciona un entrenador al respecto.

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“Reacciono con naturalidad. Creo que el mercado es natural; estamos hablando de un gran jugador que tuvo una gran temporada con muchos goles, es natural que el mercado lo busque. Es natural que a veces les afecte psicológicamente, no solo a él, sino a todos. Pero sobre todo, siempre lo he visto concentrado, de forma natural. Entiendo, y entiendo no solo a Luis sino también a otros jugadores, que el mercado —lo repito— a veces puede influir en su forma de pensar. Pero nunca los he visto, ni a él ni a ningún otro, ambiciosos, con ganas de irse o tristes por estar en el Sporting, nada de eso. Siempre concentrados, siempre muy enfocados en su trabajo y, sobre todo, con un enorme deseo de ayudar al equipo”.

Suárez sigue en Sporting, más allá de que tuvo interés por parte de algunos equipos como el Barcelona, pero este consideró elevada su cláusula de rescisión de 80 millones de euros. En el caso de Fenerbahce, dependía de la elección de un candidato a la presidencia que finalmente no terminó elegido.

Los números de Luis Suárez en Sporting

El colombiano afronta su segunda temporada con el conjunto portugués, para el que ya ha jugado 58 partidos y ha marcado 42 goles, para un promedio superior al 0.72% goles por juego. Además de contar con 9 asistencias, para una contribución total en anotaciones de 51.

El próximo reto del Sporting será frente a Galatasaray en el inicio de la Champions League contra Galatasaray, duelo pactado para el miércoles 9 de septiembre desde las 2:00 p.m.