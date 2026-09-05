Tras el terremoto en Colombia el chef Julián Hoyos prepara 350 almuerzos diarios para damnificados.

Tras el terremoto que ocurrió en Colombia, el chef Julián Hoyos, inspirado en el trabajo de World Central Kitchen, puso sus conocimientos gastronómicos al servicio de las personas más afectadas en Montenegro, Quindío. Una iniciativa que ha sido posible gracias a la ayuda de su familia, que ha sido clave durante este proceso.

Todo comenzó con cinco canastas de pollo donadas por Don Pollo y un aporte económico de un millón de pesos. Gracias a estos primeros recursos, el proyecto ha logrado avanzar hasta la preparación de entre 300 y 350 almuerzos diarios destinados a habitantes de las zonas con mayores necesidades.

Uno de los principales retos de esta labor está relacionado con el acceso a la proteína, debido a que representa uno de los componentes de mayor costo en la preparación de los alimentos. Por esta razón, parte de las donaciones y los recursos recaudados se destinan a la compra de estos productos.

La estrategia también ha permitido establecer alianzas con diferentes actores de la región. Entre ellos se encuentran la plaza de mercado local MERCAR y el Banco de Alimentos, entidades que facilitan productos próximos a su fecha de vencimiento para que puedan ser aprovechados antes de convertirse en desperdicio. A esta cadena de colaboración se suma la Gran Bodega JC, que ha facilitado espacios para recibir y organizar las donaciones.

Más allá de la preparación de los alimentos, Hoyos destacó el papel del voluntariado.

Familiares, amigos y colegas se han sumado a las jornadas, que pueden extenderse durante más de 15 horas. Las redes sociales también han servido como una herramienta para visibilizar la iniciativa y convocar a nuevas personas interesadas en colaborar.

Durante la entrevista, el chef también hizo un recorrido por su trayectoria profesional y habló sobre los aprendizajes que ha adquirido a lo largo de su carrera gastronómica. Recordó los objetivos que se planteó en el ámbito internacional y las experiencias que lo han llevado a cocinar para reconocidos artistas del género urbano y del reguetón.

Hoyos aseguró que su recorrido profesional también lo ha llevado de regreso a sus raíces y a utilizar la cocina como una herramienta para apoyar a quienes atraviesan situaciones difíciles.