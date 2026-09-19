El padre, obra protagonizada por Jairo Camargo, llega a su recta final en Bogotá

El padre es una obra original del dramaturgo francés Florian Zeller. La historia sigue a un hombre mayor con Alzheimer que comienza a perder la noción de lo que ocurre a su alrededor, mientras el público intenta descubrir junto a él qué es real y qué no. A partir de esta experiencia, la obra también aborda los vínculos familiares, el amor y la culpa, así como los cambios que la enfermedad genera en quienes acompañan al protagonista.

En A Vivir Que Son Dos Días, la actriz Andrea Gómez, integrante del elenco, explicó que uno de los elementos centrales de la puesta en escena es permitir que el público experimente la misma confusión que atraviesa el protagonista. Según Gómez, la intención es que los espectadores puedan “vivir de la mano del padre esta confusión”.

La actriz también habló sobre el trabajo junto a Jairo Camargo, quien interpreta al protagonista en esta versión. Gómez destacó el proceso de compartir escenario con él y acompañar la construcción de un personaje que exige un trabajo físico, emocional y mental en cada presentación.

El padre tuvo una primera temporada en la que reunió a más de 18.000 espectadores. Ahora, la producción se acerca al final de su segunda temporada, con funciones de jueves a sábado, algunas de ellas dobles, en el Teatro Nacional Fanny Mikey.