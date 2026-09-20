El emprendimiento que encuentra joyas automotrices y carros únicos en Colombia

La historia de Triplo, el emprendimiento de compra y venta de autos de Santiago Guerrero y Carlos Eduardo Duarte, comenzó con una antigua Toyota Hilux que encontraron en Medellín. La camioneta conservaba un kilometraje muy bajo y, tras comprarla, compartieron su historia en redes sociales. El video se volvió viral y, desde entonces, comenzaron a recibir llamadas y mensajes de propietarios interesados en ofrecerles sus vehículos.

Actualmente, los propietarios contactan directamente a Triplo por teléfono o redes sociales. Cuando un modelo despierta su interés, Santiago y Carlos van a conocerlo, revisan sus características y escuchan la historia detrás del vehículo.

Parte de su trabajo consiste precisamente en descubrir cómo algunos de estos carros, fabricados en otros países y poco comunes en Colombia, terminaron llegando al país.

Uno de esos casos es el de un camión japonés que participó en el Rally Dakar y terminó en Colombia. Según contó Santiago, inicialmente desconocían cómo había llegado al país, pero después de publicar videos sobre el vehículo, otras personas comenzaron a aportar información sobre su historia.

El camión tiene más de 30 años y, de acuerdo con Santiago, se encuentra en muy buen estado. Su paso por una de las competencias automovilísticas más reconocidas del mundo lo convirtió en uno de los hallazgos que más lo han sorprendido.

Entre sus descubrimientos también figura un Volkswagen Escarabajo de 1953 que, en lugar de las luces direccionales actuales, desplegaba un elemento reflectivo en uno de sus costados para indicar el giro. Este tipo de detalles hacen parte de las particularidades que encuentran al conocer vehículos antiguos.

Además, en A Vivir Que Son Dos Días, Santiago y Carlos adelantaron que próximamente revelarán un BMW de los años 70 que se sumará a los vehículos encontrados por Triplo.

Actualmente, Triplo cuenta con un equipo de 13 personas que trabaja en ventas, redes sociales y otras áreas. Su propuesta busca mantener una relación cercana con quienes compran y venden vehículos usados, bajo una consigna sencilla: ser esos “amigos nerds que recomiendan carros”.