Estudiante colombiana viajará a la NASA gracias a un proyecto para mejorar el acceso al agua potable

Estudiante colombiana viajará a la NASA gracias a un proyecto para mejorar el acceso al agua potabl

Isabella Arango Perilla, oriunda de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, llegó a la convocatoria realizada por la Fundación She Is por recomendación de uno de sus docentes de mecatrónica, quien conocía el programa y consideró que ella contaba con las capacidades para participar.

Como parte del programa, Isabella desarrolló un proyecto enfocado en el tratamiento del agua mediante un sistema de filtrado, electrocoagulación y monitoreo digital de variables hídricas. El prototipo permite medir factores como el pH, la turbidez y la temperatura para identificar las condiciones del agua y reducir algunos agentes contaminantes.

La iniciativa surgió a partir de una problemática que la estudiante identificó en las zonas rurales de Santa Rosa de Cabal, donde algunas comunidades no cuentan con acceso a acueducto y deben obtener el agua directamente de fuentes hídricas. Según explicó Isabella, durante las temporadas de lluvia el agua puede llegar con una mayor cantidad de sedimentos y ser consumida sin un tratamiento previo.

Para desarrollar el prototipo, la estudiante contó con el acompañamiento de sus docentes de mecatrónica, Cristian y Francisco, además del apoyo de entidades y funcionarios del municipio. A través de estos contactos pudo conocer las zonas que presentan dificultades de acceso al agua potable y las necesidades de las comunidades que podrían beneficiarse del proyecto.

Actualmente, el sistema funciona como un prototipo por lotes, es decir, recibe una determinada cantidad de agua y posteriormente realiza el proceso de tratamiento. Sin embargo, Isabella explicó que uno de sus objetivos es llevarlo a una escala mayor mediante un sistema de flujo continuo que permita procesar el agua de manera permanente.

Como parte del programa Ella es astronauta, la estudiante viajará a Estados Unidos para conocer el Kennedy Space Center, en Florida, donde permanecerá durante dos semanas y participará en talleres y otras actividades.