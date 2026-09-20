Estudiante colombiana viajará a la NASA gracias a un proyecto para mejorar el acceso al agua potable
Isabella Arango Perilla, una joven de 16 años del Instituto Tecnológico Santa Rosa de Cabal, fue seleccionada entre 200 jóvenes para participar en el programa ‘Ella es astronauta’ de la Fundación She Is, una iniciativa que la llevará a conocer las instalaciones de la NASA en Estados Unidos.
Estudiante colombiana viajará a la NASA gracias a un proyecto para mejorar el acceso al agua potabl
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Isabella Arango Perilla, oriunda de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, llegó a la convocatoria realizada por la Fundación She Is por recomendación de uno de sus docentes de mecatrónica, quien conocía el programa y consideró que ella contaba con las capacidades para participar.
Como parte del programa, Isabella desarrolló un proyecto enfocado en el tratamiento del agua mediante un sistema de filtrado, electrocoagulación y monitoreo digital de variables hídricas. El prototipo permite medir factores como el pH, la turbidez y la temperatura para identificar las condiciones del agua y reducir algunos agentes contaminantes.
La iniciativa surgió a partir de una problemática que la estudiante identificó en las zonas rurales de Santa Rosa de Cabal, donde algunas comunidades no cuentan con acceso a acueducto y deben obtener el agua directamente de fuentes hídricas. Según explicó Isabella, durante las temporadas de lluvia el agua puede llegar con una mayor cantidad de sedimentos y ser consumida sin un tratamiento previo.
Para desarrollar el prototipo, la estudiante contó con el acompañamiento de sus docentes de mecatrónica, Cristian y Francisco, además del apoyo de entidades y funcionarios del municipio. A través de estos contactos pudo conocer las zonas que presentan dificultades de acceso al agua potable y las necesidades de las comunidades que podrían beneficiarse del proyecto.
Actualmente, el sistema funciona como un prototipo por lotes, es decir, recibe una determinada cantidad de agua y posteriormente realiza el proceso de tratamiento. Sin embargo, Isabella explicó que uno de sus objetivos es llevarlo a una escala mayor mediante un sistema de flujo continuo que permita procesar el agua de manera permanente.
Como parte del programa Ella es astronauta, la estudiante viajará a Estados Unidos para conocer el Kennedy Space Center, en Florida, donde permanecerá durante dos semanas y participará en talleres y otras actividades.