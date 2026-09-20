“Vístete de Esperanza, Vístete de Colombia” entrega ropa nueva a afectados por el terremoto

Liderada por Taliana Vargas, gestora social de la Alcaldía de Cali, la campaña nació con el propósito de aprovechar inventarios de prendas nuevas que permanecen fuera de circulación comercial y entregarlos a quienes perdieron sus pertenencias como consecuencia de la emergencia.

Según explicó Adriana Arboleda, cofundadora de Vístete Colombia, en A vivir que son dos días, la mayoría de las prendas son aportadas por empresas colombianas que cuentan con colecciones anteriores, productos que ya no comercializan en sus tiendas o artículos que no pueden exportar. A cambio, las compañías reciben un certificado de donación.

Para garantizar que las prendas lleguen directamente a las personas afectadas, los beneficiarios reciben una invitación que deben presentar en el lugar de entrega. Allí pueden escoger la ropa de acuerdo con sus necesidades, en una dinámica similar a la de un almacén.

Arboleda explicó que este sistema también permite mantener un control sobre las donaciones y evitar que las prendas sean comercializadas o terminen en manos de personas diferentes a las registradas como damnificadas.

La campaña también contempla a quienes, aunque sus edificios no colapsaron, no pueden regresar a sus viviendas mientras se realizan evaluaciones estructurales o porque las edificaciones serán demolidas. En estos casos, las personas pueden haber perdido temporalmente el acceso a sus pertenencias, incluso si se trasladaron a casas de familiares o amigos.

Uno de los principales criterios de la iniciativa es que las prendas sean nuevas. Según Arboleda, la intención es que las personas afectadas puedan recibir ropa en buenas condiciones después de haber perdido sus pertenencias y recuperar parte de la normalidad tras la emergencia.

La campaña recibe ropa interior, medias y otras prendas para hombres, mujeres y niños. Arboleda señaló que algunas empresas han realizado donaciones importantes de ropa interior, lo que ha permitido entregar varios juegos a una misma persona.

“No hay donación pequeña”, afirmó Arboleda. El objetivo es que cada persona afectada pueda recibir una pinta completa de manera gratuita.