Así fue la misión simulada a Marte en Colombia en la que participó una estudiante de la UPTC

La misión se realizó entre el 15 y el 29 de agosto como parte del proyecto ‘Propulsando Sueños’, una iniciativa desarrollada en alianza con la Asociación Colombiana de Mujeres en Aeroespacial (ACMA), la Fundación Cydonia y la Fundación Con Cora. El objetivo fue recrear algunas de las condiciones que podrían presentarse en futuras misiones espaciales y analizar los retos que tendría el ser humano al intentar desarrollar actividades científicas fuera de la Tierra.

Luisa fue una de las ocho participantes seleccionadas para esta experiencia y estuvo encargada de hacer seguimiento a los diferentes experimentos que se realizaron durante la misión. Entre ellos estuvo uno relacionado con la radiación espacial y el impacto que podría tener sobre un hábitat pensado para albergar a seres humanos.

La convocatoria reunió mujeres con diferentes perfiles profesionales, entre ellas biólogas, médicas, físicas e ingenieras. Al tratarse de una misión simulada, también se establecieron roles de tripulación y diferentes responsabilidades para acercar la experiencia a las condiciones de una verdadera misión aeroespacial.

Durante los 15 días, las participantes tuvieron que adaptarse a restricciones en aspectos como la comunicación, la alimentación y los recursos disponibles. Cada jornada estaba acompañada por experimentos y actividades relacionadas con los objetivos de la misión. Otro reto fue el tiempo ya que las participantes se guiaban por “soles”, lo cual era el equivalente a un día marciano, siendo de 24 horas y 40 minutos. Aunque parece poco tiempo de diferencia con nuestro huso horario, conforme pasaban los “soles” ese tiempo se fue acumulando, causando un efecto que Luisa llamó como “Mars Lag”.

Más allá de los experimentos, la experiencia también buscó entender cómo podrían prepararse los seres humanos para futuras misiones espaciales. Las condiciones de aislamiento, las limitaciones de recursos y la necesidad de mantener una rutina de trabajo permitieron poner a prueba diferentes aspectos que podrían servir como referencia para los entrenamientos de quienes algún día viajen al espacio.

Las ocho mujeres quedaron vinculadas como embajadoras de este proyecto, con el propósito de seguir formando comunidad científica y compartir los conocimientos y resultados obtenidos durante la misión.

Una parte importante de este trabajo será llevar estas experiencias a colegios, congresos y otros espacios en Colombia, buscando despertar el interés por la ciencia y la exploración espacial.

La historia de Luisa Fernanda representa una oportunidad para acercar la exploración espacial a otras personas y mostrar que los proyectos que buscan entender los desafíos de viajar más allá de la Tierra también pueden desarrollarse desde Colombia.