Festival de las Ideas 2026 reunió a más de 600 personas para debatir el futuro de Colombia

Durante la sexta edición del Festival de las Ideas, realizada en Villa de Leyva, líderes de los sectores político, privado, académico y de la sociedad civil participaron en diferentes módulos, conversatorios y debates sobre los principales retos del país.

La asistencia superó las expectativas de los organizadores. Aunque la convocatoria inicial preveía cerca de 400 invitados, llegaron más de 600 asistentes, lo que hizo necesario habilitar un escenario alterno con pantalla gigante ante la máxima capacidad de los espacios principales.

Entre los temas centrales abordados durante el encuentro se destacaron el fortalecimiento democrático, el impacto de la inteligencia artificial, la seguridad regional y los retos de la reconstrucción tras el reciente terremoto, con una mirada puesta en el futuro del país.

Para este sábado 19 de septiembre está previsto el módulo “¿Qué tan fuerte es realmente nuestra democracia?”, así como “El gran reto del crecimiento en medio de la reconstrucción”. En este último participan el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona; el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar; el vicepresidente corporativo de Negocios de Bancolombia, Mauricio Rosillo; y la presidenta del Consejo Privado de Competitividad, Ana Fernanda Maiguashca.

La agenda también contempla un espacio de reflexión sobre liderazgo, resiliencia y adversidad ante la tragedia, con la participación de Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, junto a otros testimonios.