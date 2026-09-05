Longevidad en Colombia: Oswaldo Restrepo explica cómo vivir más y mejor

Desde el 29 de agosto hasta el 6 de septiembre se lleva a cabo la Semana del Bienestar en Bogotá. Como parte de este evento se realiza el encuentro Vive+ y Vive Mejor, que busca cuestionar la definición de vejez y derribar algunos mitos alrededor de la idea de que llegar a determinada edad significa finalizar una etapa productiva o activa de la vida.

Según el doctor Oswaldo Restrepo, líder del evento, llegar a los 50 años puede representar la mitad del camino y abrir la posibilidad de vivir varias décadas más.

Durante nuestra charla en A Vivir Que Son Dos Días, el médico planteó una pregunta que considera fundamental: ¿qué queremos hacer con los años que vienen? Para Restrepo, la discusión sobre longevidad no debería concentrarse únicamente en sumar años, sino en procurar que ese tiempo esté acompañado de calidad de vida.

Entre los aspectos que considera importantes se encuentran la alimentación, la actividad física, el descanso y el bienestar emocional. Resaltó la importancia de mantener una alimentación consciente, disfrutar de la comida y, en lo posible, priorizar alimentos provenientes de la tierra. También destacó la necesidad de evitar el sedentarismo bajo una premisa sencilla: el movimiento hace parte de una vida saludable.

El descanso también fue uno de los temas de la conversación. El doctor señaló la necesidad de tener un sueño de calidad y reparador, además de incorporar prácticas como la meditación y la oración, así como mantener contacto con la naturaleza.

Aunque su formación es médica, Restrepo explicó que su enfoque no está centrado exclusivamente en el uso de medicamentos. Al respecto, señaló: “Yo creo firmemente en la medicina de estilo de vida, cómo pensamos, cómo creemos, cómo tomamos decisiones y cómo hacernos a unos hábitos de vida sencillos”.

Debido a la disminución de la tasa de natalidad, Colombia atraviesa importantes cambios demográficos. Según Restrepo, esta tendencia podría llevar a que en los próximos años aumente significativamente la proporción de personas mayores de 50 años.