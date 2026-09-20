Colombiano en Barcelona logró enviar más de tres toneladas de ayuda a damnificados por el terremoto

La iniciativa fue liderada por Nicolás Murcia, un enfermero colombiano oriundo de Pereira y radicado en Barcelona. Ante la incertidumbre por el estado de sus familiares y la imposibilidad de viajar inmediatamente al país, decidió buscar alternativas para contribuir desde el exterior.

Inicialmente, junto a una amiga, planteó recolectar algunas cajas y buscar una empresa que pudiera transportarlas. “Era imposible tomar un avión y llevar a Colombia toda la ayuda que lográramos reunir”, relató Murcia.

Murcia contactó al Consulado de Colombia en Barcelona y a la Cruz Roja en busca de orientación. Esta última le informó que en ese momento estaba recibiendo principalmente aportes económicos, por lo que decidió continuar buscando alternativas para recolectar y enviar las donaciones.

El llamado comenzó a sumar colaboradores, entre ellos ciudadanos colombianos, empresas e influencers locales. Lo que inicialmente sería un único punto de recolección terminó convirtiéndose en cuatro centros de acopio debido al aumento de las donaciones.

La jornada de recolección masiva, realizada el sábado 15 de agosto, reunió a cerca de 500 personas y permitió recoger cajas con alimentos, elementos de primera necesidad y otros productos. La cantidad de donaciones superó las previsiones iniciales: de una furgoneta contemplada para el traslado se pasó a 17 vehículos cargados de ayuda.

Una vez reunidas las donaciones, el principal desafío fue transportar las más de tres toneladas hasta Colombia. Murcia comenzó a contactar a diferentes aerolíneas y empresas para encontrar una alternativa que permitiera trasladar la carga de manera gratuita o a un menor costo.

Según explicó, una de las opciones encontradas inicialmente tenía un costo aproximado de 9.000 euros, calculado a razón de 3.000 euros por tonelada. Ante esta situación, también inició una campaña para reunir los recursos necesarios para el transporte.

Finalmente, Avianca autorizó el traslado de la carga, lo que permitió movilizar las donaciones desde Barcelona hasta Colombia. El ingreso de la ayuda al país requirió la intervención de entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Murcia señaló que estas entidades realizaron las revisiones correspondientes y que, aproximadamente seis horas después de obtener la respuesta requerida, se contó con el acta necesaria para nacionalizar la carga y proceder con la distribución de los productos.

Para facilitar el envío, la fundación catalana NEP actuó como intermediaria y apoyó parte del proceso necesario para que las donaciones pudieran llegar a Colombia. A partir de esta colaboración, Murcia contempla desarrollar nuevas actividades dirigidas a colombianos y otros migrantes.

Entre los proyectos se encuentran iniciativas relacionadas con salud mental, orientación laboral y académica, acceso a asesorías jurídicas y apoyo entre miembros de la comunidad colombiana en el exterior.