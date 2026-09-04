Denuncian que comunidades afro del Magdalena siguen sin recibir el PAE diferencial

Los estudiantes de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de las instituciones priorizadas del Magdalena todavía no reciben el Programa de Alimentación Escolar, PAE, con enfoque étnico diferencial.

La situación se presenta luego de que la Gobernación del Magdalena declarara desierto el proceso de selección del operador para poner en marcha este componente del programa. De acuerdo con la administración departamental, las propuestas presentadas no cumplieron integralmente con los requisitos legales, financieros y técnicos establecidos.

Consejo Comunitario cuestionó la decisión

Uno de los participantes en el proceso, el Consejo Comunitario de Comunidades Negras del corregimiento de Sevilla, en Zona Bananera, presentó el pasado 25 de agosto un pronunciamiento en el que manifestó su desacuerdo con la posibilidad de que el proceso fuera declarado desierto.

En el documento, el Consejo sostuvo que había cumplido con los requisitos exigidos y explicó que uno de los puntos pendientes estaba relacionado con dos avales de los consejos comunitarios de Tenerife y Pedraza. Según su versión, estos avales fueron posteriormente obtenidos y entregados dentro del proceso.

El pronunciamiento fue remitido a la Gobernación y a la Secretaría de Educación Departamental, con copia a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, UApA, la Procuraduría y la Defensoría, entre otras entidades.

Sin embargo, el 27 de agosto, la Gobernación expidió la Resolución 0550 mediante la cual declaró desierto el proceso de selección del operador.

Cuestionan avance de la contratación

Matilde Esther Maestre Rivera, delegada nacional del Espacio Nacional de Consulta Previa, integrante de la Comisión Cuarta, que aborda asuntos de educación, cultura, deporte y PAE, y secretaria de la Consultiva Departamental, también cuestionó el rumbo que tomó el proceso.

Maestre relató que, después de una mesa técnica con representantes de la UApA, se avanzó en la presentación de los avales que estaban pendientes y posteriormente se realizó otra reunión con participación de representantes de las comunidades, la Consultiva y ella como delegada.

Según explicó, en esos encuentros se plantearon compromisos para avanzar hacia la contratación. Por eso, cuestionó que posteriormente el proceso fuera declarado desierto.

“Nos preocupa que ya estamos hoy, los niños de los municipios donde están las comunidades negras no han recibido su alimentación escolar y no se ve el proceso de contratación”, manifestó Maestre.

La representante también pidió la intervención de las entidades encargadas de hacer seguimiento al programa.“Estamos preocupados, señores de la UApA, Ministerio de Educación, Procuraduríano hacemos las comunidades negras nuestro trabajo a nivel nacional para que las cosas cuando lleguen al territorio sean truncados”, expresó Maestre.

La Gobernación del Magdalena informó el 30 de agosto que avanzaba, junto con la UApA y representantes de las comunidades, en mesas técnicas y de concertación para revisar requisitos relacionados con los avales y continuar el proceso contractual.

No obstante, el 2 de septiembre la administración departamental confirmó que el PAE con enfoque diferencial para esta población aún no ha iniciado su operación en las instituciones priorizadas.

La Gobernación señaló que continúa trabajando con la UApA, los Consejos Comunitarios y demás representantes de las comunidades para establecer las condiciones que permitan poner en marcha el programa, bajo el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y operativos.

Caracol Radio consultó a la Gobernación del Magdalena para conocer su posición frente a los cuestionamientos planteados por el Consejo Comunitario y las comunidades, así como los pasos que se seguirán para garantizar el PAE diferencial, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

Mientras avanza este proceso, los estudiantes de las instituciones priorizadas continúan a la espera de que se defina el mecanismo para recibir la alimentación escolar con enfoque étnico diferencial.