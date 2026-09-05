Capturan a dos individuos señalados de hurtar elementos de un vehículo en Neiva

Neiva

La Policía informó sobre la captura de dos hombres señalados de cometer un atraco bajo la modalidad de Rompevidrios, en inmediaciones del parque Sevilla, en Neiva. Los uniformados reaccionaron oportunamente y lograron interceptar a los presuntos responsables.

Durante el procedimiento, los sujetos se enfrentaron con los integrantes de la patrulla que atendió el caso. Tras ser reducidos y capturados, los elementos que habían sido hurtados fueron recuperados y entregados nuevamente a la persona afectada en el mismo lugar.

Según el coronel Alex Andrés Muñoz Ausecha, de la policía, comentó que “los dos individuos capturados tendrían antecedentes judiciales relacionados con el delito de hurto. La comunidad alertada sobre la presencia de personas que, durante los últimos días, estarían causando daños en vehículos estacionados para sustraer objetos y pertenencias dejadas en su interior”.

La Policía Metropolitana inició la persecución luego de recibir información sobre un nuevo hurto cometido en un automóvil ubicado en una zona residencial. El procedimiento permitió interceptar y capturar a los dos presuntos responsables.