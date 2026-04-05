¿Cuál es la diferencia entre la señal de ‘no parquear’ con una línea y con dos? No son lo mismo

En Colombia y en cada país del mundo, en sus calles y carreteras, hay una serie de señales de tránsito que deben ser respetadas. Incluso, algunas de ellas, si se omiten, acarrean sanciones como multas.

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Las señales de tránsito en Colombia

Ahora, en Colombia las señales de tránsito se dividen en cuatro grupos:

Reglamentarias, que son las rojas/blancas y son de carácter obligatorias

que son las rojas/blancas y son de carácter obligatorias Preventivas, las amarillas que advierten peligro

las amarillas que advierten peligro Informativas, que son las azules/verdes y guían a destinos o servicios

que son las azules/verdes y guían a destinos o servicios Transitorias, las naranjas, que son temporales por obras

Sin embargo, hay varias señales en el país que son muy obvias y dicientes, y otras que generan confusión, especialmente cuando tienen similitud con otras.

Es el caso de las señales SR28 Y SR28A, las cuales solo se diferencian con una línea y su significado, de resto son iguales.

Por ello, en Caracol Radio le contamos para que, de esta forma, evite multas, pues sí, omitir estas señales acarrea sanciones.

¿Cuál es la diferencia entre las señales de tránsito SR28 Y SR28A?

SR28 Y SR28A Ampliar SR28 Y SR28A Cerrar

Pues bien, estas dos señales de tránsito son diferentes en su concepto, y acá se lo explicamos.

La primera, es decir, la que se observa a la izquierda y con una sola línea, significa prohibido parquear en el lugar en donde esta está.

“Esta señal se usa para indicar la prohibición de parquear a partir del sitio mismo donde ella se encuentra hasta la siguiente intersección. La prohibición podrá ser limitada a determinados horarios, tipos de vehículo y tramos de vía, para lo cual debe agregarse la leyenda respectiva, salvo por razones de seguridad debidamente justificada que avalen la prohibición permanente", dice el Ministerio de Transporte.

Esto quiere decir que, por ejemplo, si usted va con alguien en el carro y quiere parar momentáneamente para que esta se baje, lo puede hacer así esté esta señal y siempre y cuando se detenga solo por el momento .

Ahora, la segunda, es decir, la de la derecha, le añade otra prohibición al asunto más allá del estacionamiento.

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“Esta señal se usa para indicar la prohibición de parquear o detenerse a partir del sitio mismo donde ella se encuentra, hasta la siguiente intersección. La prohibición debe ser limitada o regir para determinados horarios, tipos de vehículo y tramos de vía, para lo cual debe agregarse la leyenda respectiva, salvo por razones de seguridad debidamente justificadas que avalen la prohibición permanente", dice el mismo ministerio.

En esa línea, la diferencia radica en que la primera solo obliga al conductor a no parquear en esa zona, mientras que la segunda obliga al conductor a no parquearse y tampoco detenerse.

¿Cuál es la multa por omitir estas señales?

Según las tablas de autoliquidación de 2026, la multa que acarrea omitir lo que ordenan estas señales es de $633.232.

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La multa es de tipo C, puntualmente la C02: “Estacionar un vehículo en sitios prohibidos”.

Vea un video explicativo de la diferencia entre ambas señales de tránsito:

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