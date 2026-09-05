Putin se reúne con los cabezas de lista del partido del Kremlin a dos semana de elecciones

El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió este sábado con los cabezas de lista del partido del Kremlin, Rusia Unida, a dos semanas de las elecciones legislativas, en las que el oficialismo intentará revalidar su mayoría constitucional.

Putin deseó suerte al alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin; al ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov; a la defensora del menor, María Lvova-Belova; el periodista Yevgueni Poddubni y al jefe de la organización patriótica juvenil, Vladislav Golovin.

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“Hay que reforzar la situación política interna, la solidez del Estado ruso y, pese a todas las dificultades y las amenazas que continuamente recibimos, tomar la senda del fortalecimiento de Rusia en consonancia con la Constitución”, dijo.

Entre otras cosas, destacó la importancia de apoyar a los hombres que combaten ahora en Ucrania y de defender el territorio nacional de los ataques de drones ucranianos, para lo que pedirá al Ministerio de Defensa que estudie la experiencia de la región fronteriza de Kursk.

Precisamente, Putin tiene previsto reunirse hoy en el Kremlin con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, en un intento de reavivar las negociaciones de paz en Ucrania, según reconoció el presidente de EE.UU., Donald Trump.

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Según las últimas encuestas del Centro Levada, un 59 % de los rusos aboga por un pronto inicio de un proceso de paz, mientras un 31 % pide la continuación de las acciones militares.

Debido al hartazgo con la guerra, al bloqueo de internet y al déficit de combustible, la popularidad de Putin ha sufrido un desplome en los últimos meses de más de 13 puntos, similar al sufrido tras la controvertida reforma de las pensiones de 2018.

Putin, que fue reelegido en 2024 con más del 87 % de los votos, encabeza la campaña del partido del Kremlin, cuyo lema es ‘Todo por la Victoria’, por primera vez desde 2007.

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Rusia Unida ha recuperado terreno en las últimas semanas, según las encuestas de intención de voto -en torno al 35 %-, aunque medios independientes aseguran que poco más del 20 % de los rusos realmente tienen intención de votar al partido oficialista el 20 de septiembre.

La Justicia rusa ha excluido al único partido que apoya la paz en Ucrania, Yábloko, de las elecciones a la Duma o cámara de diputados por listas de partidos, al tiempo que ha rechazado el registro de sus candidatos por circunscripciones en varias regiones del país.

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