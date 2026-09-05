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05 sep 2026 Actualizado 16:46

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Internacional

Mueren dos pilotos al estrellarse un caza griego durante una exhibición aérea en Atenas

Nueve aviones y cuatro helicópteros de los bomberos fueron enviados al lugar del siniestro para apagar el fuego.

TANAGRA (Greece), 05/09/2026.- Firefighting aircraft operates at the area where an F-4 Phantom fighter jet crashed during the Athens Flying Week airshow in Tanagra, Greece, 05 September 2026. A fire broke out following the crash of an Hellenic Air Force F-4 Phantom fighter jet in Tanagra and spread into the surrounding woodland. A total of 95 firefighters have been mobilized to tackle the blaze, including two wildfire-fighting teams from the 1st EMODE and one team from the 1st EMAK, along with 29 fire engines. Nine aircraft and four helicopters are also operating from the air, one of which is being used for coordination purposes. (Grecia, Atenas) EFE/EPA/ALEXANDROS VLACHOS

TANAGRA (Greece), 05/09/2026.- Firefighting aircraft operates at the area where an F-4 Phantom fighter jet crashed during the Athens Flying Week airshow in Tanagra, Greece, 05 September 2026. A fire broke out following the crash of an Hellenic Air Force F-4 Phantom fighter jet in Tanagra and spread into the surrounding woodland. A total of 95 firefighters have been mobilized to tackle the blaze, including two wildfire-fighting teams from the 1st EMODE and one team from the 1st EMAK, along with 29 fire engines. Nine aircraft and four helicopters are also operating from the air, one of which is being used for coordination purposes. (Grecia, Atenas) EFE/EPA/ALEXANDROS VLACHOS / ALEXANDROS VLACHOS

TANAGRA (Greece), 05/09/2026.- Firefighting aircraft operates at the area where an F-4 Phantom fighter jet crashed during the Athens Flying Week airshow in Tanagra, Greece, 05 September 2026. A fire broke out following the crash of an Hellenic Air Force F-4 Phantom fighter jet in Tanagra and spread into the surrounding woodland. A total of 95 firefighters have been mobilized to tackle the blaze, including two wildfire-fighting teams from the 1st EMODE and one team from the 1st EMAK, along with 29 fire engines. Nine aircraft and four helicopters are also operating from the air, one of which is being used for coordination purposes. (Grecia, Atenas) EFE/EPA/ALEXANDROS VLACHOS
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Los dos pilotos de un caza F-4 Phantom de las Fuerzas Aéreas griegas han muerto este sábado al estrellarse el aparato minutos después de despegar durante una exhibición aérea en el aeropuerto militar de Tanagra, a las afueras de Atenas, sin que se conozcan aún las causas del siniestro.

La aeronave empezó repentinamente a perder altura tras unos minutos de vuelo y se estrelló ante los ojos de miles de visitantes que observaban el evento Athens Flying Week.

Tras el choque se produjo una explosión y un incendio que un dispositivo de cien bomberos y trece medios aéreos está tratando de controlar.

Según el diario Kathimerini, los dos pilotos, que según ese medio tenían mucha experiencia, no activaron los asientos eyectables para poder alejar el aparato de las zonas habitadas y de los espectadores del espectáculo aéreo.

Tras el accidente, la exhibición fue cancelada, mientras el ministro de Defensa, Nikos Dendias, regresó a Atenas desde Salónica, donde participaba en una feria internacional que se celebra en esa ciudad.

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