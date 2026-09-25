Bolsonaro acusa a Lula de “estafa electoral” a una semana de las elecciones

El pulso político se intensifica en Brasil a una semana de las elecciones. El senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición, acusó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva de protagonizar una “estafa electoral” tras anunciar la prohibición de las apuestas deportivas en internet.

El líder de la ultraderecha responsabilizó a Lula de expandir las apuestas deportivas virtuales. Según Bolsonaro, el Gobierno se benefició de los impuestos pagados por 85 casas de apuestas autorizadas, pero ahora, por motivos electorales, busca prohibirlas.

“Se trata de una nueva estafa del Gobierno de Lula. A solo nueve días de las elecciones anuncia que va a acabar con las apuestas, pero fue su Gobierno el que las legalizó”, afirmó Bolsonaro.

Además, recordó que los casinos virtuales eran considerados una infracción penal durante el Gobierno de Jair Bolsonaro y sostuvo que fueron legalizados mediante la regulación aprobada durante la actual administración de Lula.

Flavio Bolsonaro afirma que: “Si el presidente realmente estuviera preocupado por los problemas sociales asociados a las apuestas, como el endeudamiento de las familias, habría actuado desde el comienzo de su Gobierno”.

Bolsonaro también aseguró que la administración de Lula habría obtenido una recaudación tributaria de 20.000 millones de reales durante sus cuatro años de gestión gracias al sector de las apuestas, recursos que, según su acusación, fueron utilizados para financiar el déficit fiscal.