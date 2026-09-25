Putin pone en duda reanudar las negociaciones con Ucrania tras ataques con drones

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró este viernes que Moscú estudia si retoma las negociaciones directas con Ucrania, después de los recientes ataques ucranianos contra territorio ruso.

“Todas están sobre la mesa y todo es posible”, dijo Putin al ser preguntado por las propuestas para reanudar el diálogo. Sin embargo, añadió que Rusia deberá “reflexionar detenidamente” sobre los pasos que tomará en respuesta a las acciones de Ucrania.

La declaración se produce pocos días después de uno de los mayores ataques con drones registrados sobre Moscú durante las elecciones parlamentarias rusas. El 20 de septiembre, las autoridades rusas informaron que habían interceptado más de 1.600 drones en distintos puntos del país, de los cuales unos 450 tenían como objetivo la capital.

El ataque ocurrió mientras Rusia celebraba el último día de las elecciones para renovar la Duma Estatal, la Cámara Baja del Parlamento. Según las autoridades rusas, los drones alcanzaron una refinería de petróleo y un edificio residencial en la región de Moscú. Tres personas murieron, de acuerdo con el gobernador de la región.

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El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, calificó el ataque como un intento de interferir en el proceso electoral. Ucrania no asumió oficialmente la responsabilidad por el ataque, aunque el presidente Volodímir Zelenski ha defendido las acciones militares de su país como parte de su respuesta a los ataques rusos.

La ofensiva con drones se produjo en un momento en el que Moscú y Kiev siguen sin alcanzar avances concretos para poner fin a la guerra. El Kremlin ha señalado que Rusia continúa abierta al diálogo, aunque las conversaciones no han producido hasta ahora un acuerdo para terminar el conflicto.

El propio Putin ya había relacionado los ataques ucranianos con el proceso de negociación. El 18 de septiembre afirmó que las acciones militares de Ucrania estaban interfiriendo con los esfuerzos diplomáticos, mientras Rusia celebraba sus elecciones parlamentarias.

Ahora, el mandatario ruso vuelve a dejar abierta la posibilidad de negociar, pero condiciona cualquier decisión a una evaluación de la respuesta de Moscú frente a los recientes ataques.

La situación ocurre además en medio de una nueva escalada de ataques entre ambos países. En los últimos días, Rusia también ha lanzado oleadas de drones contra ciudades e infraestructura ucraniana, mientras Kiev ha intensificado sus ataques de largo alcance contra objetivos dentro de territorio ruso.

Por ahora, Putin no anunció una fecha para retomar las conversaciones ni confirmó que Rusia vaya a abandonar el canal diplomático. Su declaración deja, al menos públicamente, las propuestas de diálogo abiertas mientras Moscú analiza sus próximos pasos.