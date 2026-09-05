Chile decreta dos días de duelo nacional por muerte del líder socialista Camilo Escalona

CH75. BOGOTÁ (COLOMBIA), 04/09/2026.- Fotografía de archivo del 26 de enero de 2013 de Camilo Escalona quien falleció la noche de este viernes a los 71 años, informó su partido a través de redes sociales, luego del deterioro de su condición de salud asociado a un cáncer de próstata. EFE/ René Lescornez ARCHIVO / RENE LESCORNEZ

El presidente de Chile, José Antonio Kast, decretó este sábado dos días de duelo nacional con motivo del fallecimiento, a los 71 años, de Camilo Escalona Medina, expresidente del Partido Socialista (PS) de Chile, quien mantenía su cargo como secretario general de la colectividad.

El líder socialista, figura clave en la historia de la concertación chilena entre el final de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y los gobiernos democráticos que le sucedieron, murió la noche del viernes en Santiago, luego del deterioro de su condición de salud asociado a un cáncer de próstata.

“Por disposición de S.E. el Presidente de la República, desde el Ministerio del Interior se ha decretado duelo oficial para los días 5 y 6 de septiembre, con motivo del fallecimiento de don Camilo Enrique Escalona Medina, expresidente del Senado”, informaron a través del perfil del ministerio en la red social X.

Kast había expresado sus condolencias, la misma noche del viernes, a través de su perfil en X: “Lamento el fallecimiento de Camilo Escalona. Lo conocí como diputado. Estuvimos en veredas políticas opuestas. Reconozco en él a alguien que ejerció su liderazgo de manera clara y directa”.

El mandatario reconoció que “dedicó su vida a defender sus convicciones y las sirvió desde las instituciones de la nación ejerciendo como diputado, senador y Presidente del Senado”.

“Chile lo despide con respeto. Mis condolencias a su familia y al Partido Socialista”, concluyó Kast.

Los homenajes a Escalona continuarán este sábado en la sede del PS en el centro de la capital chilena, a donde sus restos fueron trasladados, y luego será velado en el Senado, del cual fue presidente entre 2012 y 2013.

Escalona tuvo tres periodos al frente de la organización socialista: el primero de 1994 a 1998, luego de 2001 a 2003 y el último entre 2006 y 2010, que coincidieron con la consolidación del socialismo como uno de los partidos centrales en la coalición que gobernó Chile durante dos décadas.

Tras el anuncio de su muerte, el líder socialista ha recibido el reconocimiento de la mayoría del espectro político chileno, y especialmente del expresidente Gabriel Boric (2022-2026), quien se manifestó en redes sociales para expresar su pesar.

“Ayer, en compañía de su compañera Jimena me despedí de él, y le prometí que las nuevas generaciones iban a saber de su lucha y compromiso, porque gracias a él y su generación nosotros estamos aquí. Un abrazo compañero, a ti y a todo el Partido Socialista de Chile. Mis eternos respetos”, escribió.

El exmandatario frenteamplista homenajeó al político socialista con un repaso sobre su carrera política: “Me lo imagino a los 16 años consciente de que desde los jóvenes secundarios había que defender al gobierno popular. Lo pienso durante la dictadura, en Chile, haciendo lo más difícil que era organizarse cuando en ello se arriesgaba la vida”.

“Lo leo en los primeros años de la transición, empujando los límites que imponían los poderes fácticos que siempre enfrentó. Lo recuerdo cuando nosotros éramos jóvenes, con esa mezcla de enojo y comprensión a nuestras críticas. Lo veo apoyando firmemente a nuestro gobierno, cuando hubiese sido más fácil tomar palco”, añadió.