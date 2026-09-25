Araqchí pone en manos de EE. UU. el plan de Irán para reabrir Ormuz en siete días

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, aseguró que el plan propuesto a Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz comenzará a contar desde el momento en que Washington acepte las condiciones planteadas por Teherán.

La propuesta contempla restablecer en un plazo de siete días el tránsito marítimo habitual por esta importante ruta, por donde circula una parte significativa del petróleo y gas que se transporta por vía marítima en el mundo.

Lea también: EEUU aseguró que ha escoltado mil millones de barriles de petróleo crudo fuera del estrecho de Ormuz

Durante un encuentro con periodistas en los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Araqchí afirmó que la decisión está ahora en manos de Estados Unidos. Según explicó, si Washington acepta el acuerdo este sábado, los siete días comenzarían a contarse desde ese momento.

“Si se cumplen las condiciones necesarias, el estrecho puede abrirse nuevamente, y el tránsito marítimo usual restablecido en siete días”, declaró el canciller iraní.

¿Qué propone Irán?

Araqchí explicó que Teherán envió la propuesta a Washington a través de Catar, uno de los países que participa como mediador en el conflicto.

El ministro señaló que las condiciones planteadas por Irán no son nuevas y que ya hacen parte del denominado Memorando de Entendimiento de Islamabad. Según su versión, el plan busca crear las condiciones para retomar las negociaciones y restablecer la navegación por el estrecho.

El estrecho de Ormuz es una vía marítima ubicada entre Irán y Omán y conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo. Su importancia radica en que es una de las principales rutas utilizadas para transportar petróleo y gas desde los países productores de Medio Oriente hacia otros mercados.

Por eso, cualquier interrupción de la navegación en esta zona puede tener efectos sobre el comercio internacional y los mercados energéticos.

Irán pide garantías para volver a negociar

Araqchí sostuvo que Irán ha mantenido abierta la posibilidad de una salida diplomática, pero afirmó que existe una profunda desconfianza hacia Washington después de las acciones militares recientes.

El canciller iraní acusó a Estados Unidos de haber actuado “de mala fe” y de recurrir a la agresión militar en lugar de la diplomacia. También señaló que Teherán no aceptará “coerción, amenazas ni intimidación” para modificar su posición.

Según Araqchí, Irán no renunciará a sus derechos soberanos bajo presión y necesita garantías creíbles antes de retomar negociaciones.

En paralelo, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, agradeció al mandatario chino, Xi Jinping, por su respaldo a la búsqueda de una solución mediante el diálogo y la diplomacia.

Pezeshkian afirmó que Irán respalda el regreso al Memorando de Entendimiento de Islamabad y pidió crear las condiciones para unas negociaciones “serias, sustantivas y orientadas a resultados”.

Mientras tanto, medios estadounidenses, citando a un funcionario de ese país, informaron que Washington y Teherán mantienen conversaciones que calificaron de constructivas.

Por ahora, el punto central es la respuesta de Estados Unidos: de acuerdo con Araqchí, el plazo de siete días para reabrir el estrecho de Ormuz solo comenzará cuando Washington acepte la propuesta iraní.