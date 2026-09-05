Condenada a muerte una presentadora de televisión y su hermano en Egipto por narcotráfico

Un tribunal penal egipcio condenó este sábado a muerte a la presentadora de televisión y productora Sarah Jalifa y a su hermano Mohamed Jalifa por “fundar y dirigir” una banda criminal especializada en la obtención y fabricación de estupefacientes dirigidos para al narcotráfico.

En la sentencia del Tribunal Penal de El Cairo, se les condenó también por posesión de armas y munición sin licencia, así como a una multa de 500.000 libras egipcias (9,814 dólares), mientras que otras nueve personas fueron condenadas a cadena perpetua (25 años) y otras siete fueron absueltas en el mismo caso.

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Las investigaciones desvelaron el papel “líder y central de los dos hermanos, Sara y Mohamed Jalifa, en la administración de esta entidad criminal”.

El tribunal explicó que las autoridades de seguridad hicieron un seguimiento de las planificaciones de los hermanos que traían desde fuera del país la materia prima de los químicos, y convirtieron un edificio residencial en un laboratorio secreto para fabricar y preparar las drogas antes de promoverla a favor de la banda.

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La sentencia a la horca de los dos condenados es apelable

El tribunal basó su fallo en pruebas “irrefutables”, como el testimonio de 20 testigos, además de grabaciones y vídeos que documentan la coordinación directa entre los hermanos y el resto de la banda.

Según las investigaciones de la fiscalía, el caso, inicialmente más amplio, involucraba a 28 acusados, y se incautaron más de 750 kilogramos de drogas sintéticas y materiales de fabricación.

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