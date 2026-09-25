Cafeteros en Santander recibirán alivio por afectaciones del fenómeno de El Niño

La cosecha cafetera ya comenzó en Santander y el fuerte verano empieza a generar dificultades en algunas zonas productoras, especialmente en Aratoca, donde los efectos de la sequía son más fuertes en las fincas ubicadas hacia la parte baja del cañón del Chicamocha.

Néstor Serrano Capacho, director ejecutivo del Comité de Cafeteros de Santander, confirmó a Caracol Radio que ya se han recibido solicitudes de productores de este municipio y que, ante las condiciones climáticas, se adoptaron medidas para facilitar la comercialización del grano.

“Hemos tenido solicitudes, inquietudes de algunos cafeteros, principalmente el municipio de Aratoca. Ahí hay unos sitios donde el verano es muy fuerte, ya tenemos desde Federación un diagnóstico de lo que está pasando y lo escalamos hasta el comité directivo”, explicó Serrano.

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Una de las medidas anunciadas tiene que ver con el precio de la pasilla, que pasó de 10 mil a 12 mil pesos por kilo. También se amplió el margen de granos brocados permitido para recibir el café convencional manteniendo el mismo precio.

“Lo del valor de la pasilla a $12 mil ya es una medida y la otra, el café normal, se aceptan en promedio en la muestra que se toma 20 granos brocados, ahora se subió a 30 granos brocados con el mismo precio”, precisó el director ejecutivo Serrano.

Cafeteros de Aratoca sufren afectaciones por el fenómeno de El Niño

Aratoca tiene cerca de 1.900 hectáreas cultivadas con café y produce alrededor de 15 mil cargas. Aunque todavía no existe un porcentaje consolidado de afectación para todo el municipio, los productores ya evidencian impactos importantes.

Óscar Daza, productor de café de Aratoca, explicó a este medio de comunicación que la situación cambia dependiendo de la ubicación de las fincas y de las condiciones con las que cuentan para enfrentar la falta de lluvias.

“Nosotros como tal en las parcelas y fincas que manejamos tenemos un riesgo preventivo, tenemos un déficit muy poquito, diría que un 15%, pero hay zonas, fincas que están más hacia la parte baja, creería yo que hay una afectación por encima de un 40%”, señaló Daza.

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El productor también explicó que las condiciones del cañón del Chicamocha hacen más compleja la llegada de las lluvias.

“Siempre por estar en el cañón del Chicamocha ocurre una serie de vientos que van alejando las pocas nubes que van apareciendo. Entonces acá, sobre todo la zona más marginal, las veredas más hacia el cañón, han estado un poco más golpeadas por este fuerte verano que ha venido haciendo en estos últimos meses”, agregó.

¿Cuánto café está produciendo Santander?

Según el Comité de Cafeteros de Santander, el departamento produce cerca de 500 mil cargas de café al año, con aproximadamente 34.500 cafeteros en 77 municipios, y ocupa el sexto lugar entre los departamentos productores de café del país.

La cosecha comenzó alrededor del 15 de septiembre y se extenderá hasta finales de enero, en medio de las condiciones climáticas que mantienen en alerta a los productores de las zonas más afectadas.