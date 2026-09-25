En Barrancabermeja investigan si vertimiento de hidrocarburos generó muerte de 4 manatíes

Murió otro manatí en Santander / Foto: Cortesía para Caracol Radio

La muerte de cuatro manatíes en Barrancabermeja abrió una investigación para establecer si hubo contaminación en los cuerpos de agua donde fueron encontrados.

La Alcaldía informó que ya inició acciones ante la Fiscalía por posibles delitos ambientales y pidió suspender cualquier vertimiento que pueda representar un riesgo para los caños San Silvestre y El Rosario.

Leonardo Granados, secretario de Ambiente de Barrancabermeja, aseguró que en la zona se están haciendo monitoreos fisicoquímicos de agua, sedimentos y vegetación para detectar la posible presencia de hidrocarburos, grasas, aceites y otros contaminantes.

“Esto nos va a dar una radiografía exacta, pero lo que sí estamos diciendo claramente es que requerimos con urgencia las acciones de suspensión de cualquier factor de riesgo y vertimiento sobre Caño El Rosario”, dijo Granados.

Granados recordó que en julio ya se había registrado una mortandad de peces en la misma zona.

Según explicó, la reducción de los niveles de agua puede concentrar distintos factores de riesgo en los caños, por lo que las autoridades buscan establecer si existe relación entre esas condiciones y lo ocurrido con los manatíes.

Por ahora, no está confirmado que un vertimiento haya causado la muerte de los cuatro animales.

Ya son 21 manatíes muertos en siete años

Según los datos, en los últimos siete años 21 manatíes han muerto en los complejos cenagosos de Barrancabermeja.

La especie está en vía de extinción y hace parte de programas de conservación, por lo que la Alcaldía también anunció acciones legales para reforzar su protección.

Los resultados de laboratorio deberán determinar qué sustancias estaban presentes en el agua y los sedimentos y si alguna de ellas tuvo relación con la muerte de los animales.