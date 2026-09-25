Capturan a dos hombres por extracción de minería ilegal en la Quebrada La Rosita, Bucaramanga

La captura se produjo en el marco de la estrategia institucional “Yo creo en una Metropolitana Bonita y Segura”, durante una acción de control y vigilancia ambiental adelantada por la protección ambiental SECAR en la quebrada La Rosita. Los uniformados sorprendieron a los dos hombres realizando labores ilícitas de extracción de material aurífero, actividades que, según la Policía, se desarrollaban sin las condiciones requeridas y generaban afectaciones sobre los recursos naturales del sector.

Ante los hechos, los uniformados intervinieron el lugar y procedieron con la captura de los dos ciudadanos, señalados de incurrir en el delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. En el sitio fueron hallados elementos que según las autoridades, eran utilizados para adelantar las labores de extracción.

El General Miguel Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló “la labor de protección ambiental de la institución está orientada a prevenir afectaciones sobre las fuentes hídricas y los ecosistemas de la ciudad. Estos procedimientos demuestran el compromiso de nuestros uniformados con la protección de los recursos naturales y la seguridad de las comunidades”.

Los dos capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de presentarlos ante un juez para definir su situación judicial.