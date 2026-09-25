Capturan a cuatro personas señaladas de extorsionar a comerciantes en Piedecuesta, Santander

Los capturados, conocidos como alias “Totto”, “La Gata”, “Chiquillo” y “Brayan”, fueron capturados por orden judicial dentro de la estrategia institucional “Yo creo en una Metropolitana Bonita y Segura”, tras una investigación que se inició por la denuncia de un comerciante que reportó haber recibido mensajes intimidatorios.

El General Miguel Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló “Los investigados exigían sumas entre $1.000.000 y $5.000.000, de forma semanal o quincenal, acompañadas de amenazas contra la vida de los comerciantes. Para lograrlo, algunos de ellos ingresaban a los negocios simulando ser clientes con el fin de obtener nombres y números telefónicos de propietarios y administradores, datos que luego usaban para contactarlos por WhatsApp”.

La investigación estableció que cada capturado cumplía un rol distinto dentro de la estructura: uno dirigía la distribución de las amenazas y ordenaba acciones violentas, otro realizaba seguimiento e identificación de las víctimas, otro se encargaba del transporte de quienes ejecutaban las agresiones, y el cuarto sería el responsable de ejecutarlas directamente.

Un juez de control de garantías legalizó las capturas y les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, por lo que permanecerán recluidos mientras avanza el proceso judicial..