Investigan al alcalde de Barbosa, Santander por presuntas irregularidades en corrida de toros

Bucaramanga

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Marco Alirio Cortés Torres, alcalde de Barbosa en Santander, por preguntas irregularidades relacionadas con la realización de una corrida de toros que tuvo lugar el 1 de enero de este año en el municipio.

La actuación está a cargo de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Vélez, que busca establecer si el mandatario habría incurrido en posibles faltas disciplinarias relacionadas con el cumplimiento de los requisitos exigidos para la realización de este evento taurino.

De acuerdo con la información conocida dentro de la investigación, la corrida de toros presuntamente no habría contado con la totalidad de los permisos y documentos requeridos para su desarrollo. Además el ministerio público investiga si el evento contó con una póliza todo riesgo de responsabilidad civil, contractual y extracontractual que permitiera cubrir los posibles riesgos derivados de la actividad.

La Procuraduría busca determinar si se cumplieron las disposiciones establecidas en los artículos 14 y 15 de la ley 916 del 2004, norma mediante la cual se establece el reglamento nacional taurino y se fijan entre otros aspectos los requisitos relacionados con la autorización y realización de este tipo de espectáculos.

La procuraduría también aclaró que la apertura de la investigación disciplinaria no constituye una decisión definitiva sobre la responsabilidad del alcalde de Barbosa. El proceso se encuentra en etapa de investigación y será durante su desarrollo cuando el ministerio público determine si existen irregularidades, y si estas pueden generar algún tipo de responsabilidad disciplinaria para el mandatario local.