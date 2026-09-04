Daños en acueductos y racionamiento en Santander obligaron a activar carrotanques en 11 municipios

Reparación de daños en tuberías afectadas por el terremoto en acueducto en Salento, Quindío. Foto: Cortesía EPQ

La falta de agua y los daños en varios acueductos de Santander ya obligan a abastecer algunas comunidades con carrotanques.

Actualmente hay 11 municipios con restricciones en el servicio. No todos están en la misma situación. En algunos ha bajado el agua disponible para abastecer los acueductos y en otros hay problemas en bocatomas o redes de conducción.

La diferencia importa porque no se resuelve igual una falta de agua que una falla en la infraestructura.

En el primer caso, los carrotanques permiten cubrir temporalmente a las comunidades; en el segundo, se necesitan reparaciones para recuperar el servicio.

Eduard sanchez, Director de la oficina de Gestión del Riesgo de Santander, explicó que ya se está usando este apoyo en las zonas donde más se necesita.

“Estamos haciendo un acompañamiento con vehículos carrotanque que permite llevar el recurso hídrico hacia las comunidades donde se ven afectados”, señaló.

Mientras tanto, también se adelantan trabajos para atender daños en los sistemas de acueducto y mantener el suministro en los municipios con dificultades.

La situación se revisa municipio por municipio, teniendo en cuenta cuánta agua hay disponible y el estado de cada sistema de abastecimiento.

Con esa información se ajustan los horarios de racionamiento y se define dónde es necesario reforzar la atención.

Las lluvias recientes podrían permitir cambios en algunos horarios, dependiendo de cómo se recuperen las fuentes y de la disponibilidad de agua en cada municipio.