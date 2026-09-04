“Uribe siendo Uribe”: Del Río dijo que el expresidente “es gran actor” tras la indagatoria

El abogado Miguel Ángel del Río, representante de la familia del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, asesinado el 27 de febrero de 1998, aseguró que, durante la instalación de la indagatoria, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue muy “locuaz”, como es su costumbre.

“Un Uribe siendo Uribe, muy locuaz en sus manifestaciones, fue muy genérico sobre la forma como llegó a la gobernación (…)”, dijo Del Río, quien también reconoció que la labor de la Fiscalía fue muy concreta.

Uribe Vélez rindió indagatoria ante la Fiscalía General de la Nación, dentro de la investigación relacionada con las las masacres de El Aro y La Granja; el crimen de Jesús María Valle; y la presunta conformación del denominado Bloque Metro en la hacienda Guacharacas.

Del Río también informó que el exmandatario “negó la relación con los grupos paramilitares, fundamentalmente la génesis del Bloque Metro, negó la participación en las masacres”.

También señaló que hay temas que, por reserva, no se darán a conocer, con el fin de garantizar el debido proceso.

No obstante, dijo que Uribe Vélez “es un gran actor”.

“Hay algunos temas que nos reservamos por el criterio de esas diligencias, pero Uribe siendo Uribe, y podemos decir que es un gran actor (…)”.

Salvatore Mancuso

El representante de la familia de Valle aseguró que Salvatore Mancuso fue coherente durante la entrevista que rindió el pasado jueves 3 de septiembre en Montería (Córdoba).

“Muy al contrario de lo que han dicho algunas personas, consideramos que Mancuso fue coherente en sus declaraciones anteriores, estableciendo algunas responsabilidades de miembros de la gobernación, fundamentalmente, el secretario de Gobierno”.

Del Río se refirió específicamente a Pedro Juan Moreno, quien ocupó el cargo de secretario de Gobierno durante la administración de Uribe Vélez entre 1995 y 1997.

“A juicio de Mancuso, el secretario de Gobierno venía en representación de Álvaro Uribe Vélez y para nosotros eso es fundamental”.

El abogado destacó que la Fiscalía buscaba garantizar los derechos de Uribe Vélez, para que sus abogados pudieran estudiar ampliamente el expediente y evitar una violación de sus garantías procesales.

Juan Guillermo Monsalve

Del Río, quien también es abogado del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, aseguró que el testimonio que este entregó durante el juicio contra el expresidente por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal será tenido en cuenta en este proceso.

Cabe recordar que Monsalve aseguró haber pertenecido al Bloque Metro de las Autodefensas.

Sin embargo, aclaró que, por ahora, su declaración no ha sido solicitada formalmente en este caso.

“Nosotros hasta ahora no lo hemos pedido, hemos traído las declaraciones que él ha dado en el proceso por fraude procesal, lo que sea de importancia para esto y en la medida que lo consideremos necesario”.

Conflicto de competencias en el caso Uribe

El abogado Del Río calificó de “fatal” la posición de los congresistas del Pacto Histórico frente al conflicto de competencias que se suscitó con la Fiscalía por el expediente del expresidente Álvaro Uribe Vélez y que ahora deberá resolver la Corte Constitucional.

“Fatal la posición de los miembros de la Comisión de Acusación firmando esa proposición, fatal la posición de los miembros del Pacto Histórico al firmar esa proposición, aquí no hay ningún conflicto de competencia, los hechos por los cuales se investiga a Álvaro Uribe Vélez van del 96 al 98, y él fue presidente en el año 2002”, dijo.

Agregó:

“La Comisión de Acusación no puede investigar a Álvaro Uribe Vélez por estos hechos, es la Fiscalía la competente y eso lo saben todos los miembros de la comisión, entonces ese debate, esa colisión de competencia o ese conflicto de competencia seguramente la Corte va a zanjarlo estableciendo que queda en cabeza de la Fiscalía General de la Nación”.

Asesinato de Jesús María Valle

Del Río, como apoderado de las víctimas del crimen del defensor de derechos humanos, aseguró que “para nosotros no hay ninguna duda de la participación de Álvaro Uribe Vélez”.

También señaló que, después de casi 30 años del homicidio, la familia continúa esperando respuestas por parte del Estado y de la Administración de Justicia.

“Es muy triste todo el tiempo que ha pasado, muy triste, la familia de alguna manera siente que no hay respuestas del Estado, de la Administración de Justicia y este es un pequeño avance, se llamaba indagatoria después de 30 años, después de que además fueron declarados delitos de lesa humanidad en el año 2018 por parte de la Corte, es una pequeña luz en el túnel”.