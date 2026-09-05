Decretan toque de queda en Ocaña, Norte de Santander, por alteración de orden público

Norte de Santander.

La Alcaldía de Ocaña decretó toque de queda en todo el municipio, ante la alteración del orden público registrada tras el ataque contra el Batallón Santander.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 192 de 2026 y comenzará a regir a partir de las 10:00 de la noche de este viernes 4 de septiembre, hasta las 4:00 de la mañana del sábado 5 de septiembre.

La decisión se adopta luego de una jornada de violencia que mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad.

El Batallón Santander fue atacado inicialmente mediante un enjambre de drones cargados con explosivos, acción que dejó dos soldados muertos y tres más heridos.

Entre los uniformados fallecidos se encuentra el capitán Pirajón.

Tras el ataque se han registrado nuevas situaciones de alteración del orden público y enfrentamientos en esta zona de Ocaña.

La Fuerza Pública reaccionó ante las acciones de los grupos armados que estarían operando en el sector.

Posteriormente, una aeronave de la Fuerza Aeroespacial también fue atacada, en medio de esta escalada de violencia que mantiene desplegadas a las autoridades en diferentes puntos del municipio.

Con el toque de queda, la administración municipal busca restringir la movilidad durante las horas de mayor riesgo y facilitar las labores de control y seguridad que adelantan los organismos de la Fuerza Pública.

Las autoridades señalan al ELN como el responsable de esta nueva acción violenta.

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