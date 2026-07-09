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09 jul 2026 Actualizado 23:15

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Bogotá

Condenaron a odontólogo y anestesiólogo por muerte de paciente tras cirugía en Bogotá

El cirujano maxilofacial David Santiago Martínez y el anestesiólogo Luis Fernando Ortiz fueron condenados a 32 meses de prisión.

Bogotá
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Un juez condenó a 32 meses de prisión al odontólogo David Santiago Martínez y al anestesiólogo Luis Fernando Ortiz al hallarlos penalmente responsables de la muerte de una mujer sometida a una intervención maxilofacial el 9 de junio de 2021.

La víctima ingresó a una clínica del norte de la capital para someterse al procedimineto que se extendió por cerca de cuatro horas. Tras finalizar la intervención, fue trasladada a la sala de recuperación posquirúrgica.

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Horas después, el equipo médico detectó que la paciente presentaba complicaciones de origen neurológico. Sin embargo; las restricciones vigentes durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 dificultaron su traslado oportuno a un centro hospitalario de mayor complejidad, por lo que la remisión solo pudo realizarse en horas de la noche.

Pese a los esfuerzos médicos, la mujer falleció el 16 de junio de 2021 como consecuencia del progresivo deterioro neurológico que sufrió después de la intervención.

Durante el juicio, la Fiscalía demostró que la cirugía se realizó desconociendo las restricciones establecidas en el Decreto Distrital 199 del 4 de junio de 2021, expedido por la Alcaldía de Bogotá en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.

El ente acusador afirmó que, al tratarse de un procedimiento que no tenía carácter urgente ni prioritario, no debía practicarse mientras permanecieran vigentes las medidas excepcionales impuestas para atender la emergencia sanitaria.

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