Defensoría del Pueblo alerta por escalada de violencia en Ocaña, Norte de Santander

Norte de Santander.

La Defensoría del Pueblo lanzó una nueva advertencia por la situación de seguridad que atraviesa Ocaña y la subregión del Catatumbo, tras el ataque registrado en las últimas horas contra la Fuerza Pública.

La entidad señaló que en esta zona permanecen vigentes cuatro alertas tempranas con seguimiento activo, ante una reconfiguración acelerada del control territorial y una expansión de la confrontación armada que, advierte, ya trasciende el Catatumbo y se proyecta hacia municipios del sur del Cesar.

La Defensoría aseguró que Ocaña también está siendo impactada por la confrontación entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias, mientras que actualmente se configura un escenario más inestable por la presencia o incursión de estas estructuras y de las denominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Según el organismo, la disputa armada estaría relacionada con el control de corredores estratégicos entre Norte de Santander y Cesar, las rutas hacia el Catatumbo y la Ruta del Sol, además del control de economías ilícitas y rentas derivadas de extorsiones, secuestros y cobros forzados.

El panorama advertido por la Defensoría también incluye desplazamientos forzados, homicidios, amenazas, extorsiones, secuestros, restricciones a la movilidad y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, además de riesgos por minas antipersonal y otros artefactos explosivos.

La entidad pidió al Gobierno nacional que, dentro de la nueva estrategia de seguridad para el Catatumbo, se tenga en cuenta de manera particular la situación de Ocaña y las recomendaciones de las alertas tempranas.

Aunque la Defensoría reconoce que la respuesta de la Fuerza Pública es necesaria, advierte que el uso de la fuerza por sí solo puede ser insuficiente frente a la complejidad de la situación y reclama una intervención integral para proteger a la población y atender las condiciones que han permitido la expansión de los grupos armados.

Finalmente, hizo un llamado al ELN y a los demás actores armados para que respeten el derecho internacional humanitario y cesen las acciones que continúan afectando a las comunidades.