Golpe al narcotráfico en Cúcuta deja 490 kilos de cocaína incautados

Cúcuta.

Un nuevo golpe al narcotráfico fue reportado en zona rural de Cúcuta, Norte de Santander, donde la Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos, en coordinación con el Ejército, logró inhabilitar una infraestructura utilizada para la producción de clorhidrato de cocaína.

La operación se desarrolló en el marco de la Estrategia Esmeralda Plus, dejando como resultado la incautación de 490 kilogramos de clorhidrato de cocaína sólida y 300 kilogramos de base de cocaína sólida.

Durante el procedimiento también fueron encontrados 1.037 galones de insumos químicos líquidos y 200 kilogramos de insumos químicos sólidos, elementos que, según las autoridades, eran utilizados dentro del proceso de producción de estupefacientes.

De acuerdo con la Policía Nacional, con esta operación se logró afectar las rentas ilícitas de las estructuras criminales en aproximadamente 2.500 millones de pesos.

Además, las autoridades señalaron que la incautación permitió evitar la comercialización de 1,2 millones de dosis de cocaína en los mercados de consumo.

La Policía destacó que estas acciones hacen parte de las operaciones adelantadas en Norte de Santander para golpear las estructuras dedicadas al narcotráfico y afectar sus fuentes de financiación.