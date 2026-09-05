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05 sep 2026 Actualizado 16:43

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Condenan a una mujer que aceptó la estafa a 30 mujeres y se habría quedado con casi $4 mil millones

La mujer que hizo movimientos entre 2019 y 2024 de 11.520 millones estafó a víctimas de Medellín y Bucaramanga.

Mujer sentenciada a 10 años de cárcel al haceptar la estafa a 30 mujeres en Medellín y Bucaramanga- foto fiscalía

Mujer sentenciada a 10 años de cárcel al haceptar la estafa a 30 mujeres en Medellín y Bucaramanga- foto fiscalía / Norbey Eliecer Valle David

Mujer sentenciada a 10 años de cárcel al haceptar la estafa a 30 mujeres en Medellín y Bucaramanga- foto fiscalía
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Según la investigación de un fiscal de la ciudad de Medellín, Nancy Catalina Agudelo Arango se hizo pasar como empresaria para promover emprendimientos a través de dos empresas entre 2019 y 2024, tiempo en el que logró hacer movimientos financieros de 11.520 millones. La mujer aseguraba a las víctimas promover negocios en la producción y comercialización de bolsas ecológicas y otros productos.

El ente investigador reportó que la mujer aceptó haber estafado a unas 30 mujeres de Medellín y Bucaramanga, a las que les aseguraba que, mediante la inversión desde 1 millón hasta 763 millones, podían recibir un rendimiento económico del 7 % y el 45 % del capital aportado, con plazos de devolución que oscilaban entre 8 y 60 días.

“En uno de los casos, la procesada recibió un vehículo como parte de la inversión. Cuando no cumplía con los pagos prometidos, justificaba los retrasos con supuestos bloqueos bancarios o incumplimientos de los clientes con los que, según afirmaba, tenía relaciones comerciales. De acuerdo con las pruebas recaudadas, Agudelo Arango obtuvo un provecho económico ilícito superior a 3.914 millones de pesos. Además, durante el periodo investigado registró movimientos financieros superiores a 11.520 millones de pesos”, informó la Fiscalía.

Por estos hechos que le comprobó la entidad, la mujer aceptó los cargos de estafa agravada en modalidad de masa y enriquecimiento ilícito de particulares y, mediante un preacuerdo, un juez de Medellín la sentenció a 10 años y cuatro meses de cárcel. Se aclara que esta medida es de primera instancia y podrá ser apelada.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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