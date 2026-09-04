‘Kiko Gómez’ fue recluido en un hospital de Ibagué tras ser trasladado desde la cárcel de la Dorada

Ibagué

Caracol Radio confirmó que el exgobernador de la Guajira, ‘Kiko Gómez’, permanece recluido en el hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué luego de presentar complicaciones médicas tras su llegada al Coiba de Picaleña procedente de la cárcel de la Dorada, Caldas.

El exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez, llegó en la tarde del jueves 3 de septiembre a Ibagué en un fuerte dispositivo de seguridad trasladado desde la cárcel de la Dorada, Caldas por orden del presidente, Abelardo de la Espriella, tras alerta de seguridad emitida por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Joaquín Urbano, quien advirtió sobre posibles riesgos para los integrantes de la Sala de Casación Penal y sus familias.

“A primera hora de la mañana entramos por el INPEC a su celda, revisamos sus pertenencias, encontramos un celular y vamos a hacer la investigación”, dijo el presidente.

Tras el arribó al Cárcel de Picaleña, ‘Kiko Gómez’ tuvo una descompensación que obligó a su traslado al hospital Federico Lleras Acosta donde fue atendido por un fuerte dolor torácico.

“El paciente fue valorado oportunamente por el equipo asistencial y teniendo en cuenta las condiciones clínicas encontradas durante la atención, se determinó la necesidad de mantenerlo bajo vigilancia médica especializada”, dijo Diego Padilla, subgerente científico del hospital, al entregar detalles de la situación médica de ‘Kiko Gómez’.

En un comunicado a la opinión pública el centro asistencial además dio a conocer que el privado de la libertad permanece en condiciones clínicas estables y conseguimiento permanente, de acuerdo con la evolución de su estado de salud.

Dato: ‘Kiko Gómez’ permanece privado de la libertad por condenas relacionadas con homicidios.