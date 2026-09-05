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05 sep 2026 Actualizado 13:39

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Medellín

Medellín: el Gaula militar capturó a un hombre que le exigía a un finquero 60 millones de extorsión

Gracias a la denuncia de la víctima, se acordó un pago y se capturó en flagrancia en un centro comercial de la capital antioqueña.

Capturado por extorsionar a un finquero en Antioquia- foto Cuarta Brigada

Capturado por extorsionar a un finquero en Antioquia- foto Cuarta Brigada

Capturado por extorsionar a un finquero en Antioquia- foto Cuarta Brigada
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La Cuarta Brigada del Ejército informó que un hombre que estaba extorsionando a un finquero en el Occidente de Antioquia fue capturado en Medellín en flagrancia cuando pretendía recibir la millonaria suma de dinero que estaba exigiendo a la víctima.

El judicializado contactó al finquero en el municipio de Buriticá y le exigió 60 millones de pesos para no atentar contra su vida. Esta intimidación generó bastante temor a la víctima, que no dudó en denunciar ante el Gaula Militar y CTI, que de inmediato activaron un plan que permitió coordinar las acciones para capturar al responsable.

Los uniformados simularon una entrega controlada del dinero en un centro comercial de Medellín y, cuando lo iba a recibir, fue capturado. Esta persona haría parte de la delincuencia común y no pertenecería a algún grupo armado ilegal de la zona.

Otro capturado por extorsión del frente 36

En otra acción del Gaula Militar de la Cuarta Brigada se captura a un hombre señalado de extorsionar a personas en poblaciones de Santa Rosa de Osos, Gómez Plata y Carolina del Príncipe, donde esta persona, presunto integrante del frente 36, estaría generando intimidaciones a las víctimas.

Esta persona logró ser ubicada en el municipio de Barbosa, en el Norte del Valle de Aburrá, donde fue capturada con apoyo del CTI.

  • Ejército Nacional
  • Capturados
  • Extorsión
Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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