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05 sep 2026 Actualizado 18:14

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Un apostador se ganó el premio mayor de la lotería de Medellín, que era de $16 mil millones

El número ganador es el 1132, serie 102, del sorteo 4851 que jugó este viernes 4 de septiembre de 2026.

Número ganador Lotería de Medellín sorteo del 4 de septiembre de 2026

Número ganador Lotería de Medellín sorteo del 4 de septiembre de 2026 / Norbey Eliecer Valle David

Número ganador Lotería de Medellín sorteo del 4 de septiembre de 2026
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La Lotería de Medellín informó que un apostador se ganó el premio mayor de 16 mil millones de pesos con el número 1132, serie 102. Se trata del sorteo 4851 que jugó este viernes 4 de septiembre de 2026.

La empresa invita a los apostadores a revisar el billete porque podrían tener el ganador y aún no darse cuenta. Por esta razón los invita a validar los resultados en los canales oficiales.

“Este nuevo premio reafirma que los grandes premios sí caen y que cada viernes existe una nueva oportunidad para que la suerte cambie una historia. La Lotería de Medellín invita a todos los colombianos a continuar apostándole a sus sueños y a participar en sus próximos sorteos”, manifestó la Lotería de Medellín.

Recordó que cada viernes se juega un plan de premios de 42 mil millones de pesos y los apostadores tienen múltiples oportunidades de no ganar el premio mayor.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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