Un intenso vendaval afectó siete veredas y el área urbana de Campamento, Antioquia

Campamento- Antioquia

Cristian Agudelo, alcalde del municipio de Campamento en el Norte de Antioquia, entregó un reporte de la emergencia que está atendiendo desde la madrugada de este viernes por cuenta de un intenso vendaval que afectó el área rural y urbana donde hay casas e instituciones educativas afectadas. También siete trapiches paneleros.

Según el mandatario, manifiesta que la información es preliminar, ya que aún se está consolidando el censo de afectados. Se agrega que, si bien la lluvia fue poca, los vientos huracanados se extendieron por casi tres horas, generando daños en al menos siete veredas y tres puntos de la cabecera municipal.

“Tenemos hasta el momento, entonces, en las veredas de la Frisolera, Los Mangos, Montañita, El Reposo, San Roque, La Chiquita y Chaquiral, y en la zona urbana en el parque principal, la calle C y la calle Córdoba, donde tenemos, hasta el momento, identificadas afectaciones de 17 familias. Es un informe preliminar. Y las personas afectadas ascienden a 48”, reportó el mandatario.

Sumado a esto, también hay reporte de daños en tres instituciones educativas en las veredas La Chiquita, la sede rural San José el Reposo, en la vereda Quebrada Negra. Además de la plaza de mercado en la cabecera municipal, donde se reportan daños significativos.

“Hoy el recurso que tenemos dentro de este rubro de gestión del riesgo en el municipio es de 17 millones de pesos. Entonces, pues estamos actuando con lo que tenemos, hemos actuado con el tema de las familias que fueron tan unificadas totalmente, y para esas familias afectadas, entonces estamos esperando la ayuda, pues, del reporte que hicimos a las instituciones como el Dagra de la Gobernación de Antioquia”.

Indica con sorpresa que esto ocurre justo en medio del fenómeno de El Niño, donde se reportan lluvias durante tres días.