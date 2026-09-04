Dos personas heridas durante una confrontación entre el Ejército y un grupo ilegal en Sonsón

Sonsón- Antioqua

Entre la noche del jueves y la madrugada del viernes se reportó una confrontación armada entre tropas de la Brigada 14 del Ejército y un grupo armado ilegal, presuntamente el Clan del Golfo, en el sector Termales del corregimiento de La Danta en el municipio de Sonsón, Oriente de Antioquia, en límites con el Magdalena Medio.

Según la información suministrada por la entidad castrense, los uniformados estaban desarrollando operaciones militares en el caserío cuando se inició la confrontación en la que dos personas quedaron heridas. Caracol Radio indagó sobre esta información y conoció que los lesionados serían un menor de edad y un adulto, este último al parecer de nacionalidad extranjera. Las lesiones son en el glúteo y una pierna. Los heridos, llevados al centro asistencial.

Como retaliación a este hecho y según la información de las fuentes consultadas, integrantes de este grupo realizaron el bloqueo de la autopista Medellín-Bogotá durante un par de horas, constriñendo a los conductores que pasaban por ese lugar; luego se logró controlar la situación y la vía fue habilitada.