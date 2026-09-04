Contundente operativo deja 23 personas capturadas del grupo ilegal El Mesa en La Ceja, Antioquia

La Ceja- Antioquia

La policía propinó un golpe a la estructura ilegal El Mesa, que delinque en el municipio de La Ceja, en el Oriente de Antioquia, con la captura de 23 personas; todos presuntamente delinquían en esa población con la venta de estupefacientes como marihuana y bazuco.

En total fueron 15 detenciones por orden de captura y ocho en flagrancia. Según la policía, entre los capturados se destaca la de una mujer conocida como La Mona, quien sería la encargada del abastecimiento de las plazas de vicio del área urbana en esa población.

“Asimismo, la investigación señala que esta persona pertenece o tendría participación en la coordinación de acciones violentas atribuidas directamente a la estructura criminal. De acuerdo con la información recopilada, tendría una trayectoria aproximadamente de 4 años dentro de esta organización”, reportó el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia.

Los detenidos están siendo judicializados por los presuntos delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.