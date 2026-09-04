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04 sep 2026 Actualizado 18:03

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Cambio climático podría reducir hasta 60 % la población de oso andino en Colombia para 2050

El aumento de las temperaturas y la disminución de las lluvias amenazan los ecosistemas donde habitan estas especies en el Huila.

Estudios científicos proyectan una reducción cercana al 60 % en la población del oso andino en Colombia. Foto Relacionada

Estudios científicos proyectan una reducción cercana al 60 % en la población del oso andino en Colombia. Foto Relacionada

Estudios científicos proyectan una reducción cercana al 60 % en la población del oso andino en Colombia. Foto Relacionada

Valentina Gasca

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Durante el XI Festival Nacional de Oso de Anteojos y Danta de Montaña, investigadores y autoridades ambientales analizaron los posibles efectos del cambio climático sobre estas especies y sus hábitats en el Huila.

Según Elkin Noguera, investigador del Instituto Humboldt, estudios científicos proyectan una reducción cercana al 60 % en la población del oso andino en Colombia para 2050, debido principalmente a los cambios en temperatura y precipitación.

En el caso de la danta de montaña, los expertos alertaron sobre amenazas como el gusano barrenador, la pérdida de hábitat y la cacería. Además, señalaron que la presencia de perros domésticos y los alambrados de púas también representan riesgos para esta especie.

Ante este escenario, la CAM anunció que continuará fortaleciendo el monitoreo de las especies, las áreas protegidas y los corredores de conectividad, en conjunto con comunidades y organizaciones ambientales para adaptar las estrategias de conservación a los cambios del clima.

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