Cambio climático podría reducir hasta 60 % la población de oso andino en Colombia para 2050

Estudios científicos proyectan una reducción cercana al 60 % en la población del oso andino en Colombia. Foto Relacionada

Neiva

Durante el XI Festival Nacional de Oso de Anteojos y Danta de Montaña, investigadores y autoridades ambientales analizaron los posibles efectos del cambio climático sobre estas especies y sus hábitats en el Huila.

Según Elkin Noguera, investigador del Instituto Humboldt, estudios científicos proyectan una reducción cercana al 60 % en la población del oso andino en Colombia para 2050, debido principalmente a los cambios en temperatura y precipitación.

En el caso de la danta de montaña, los expertos alertaron sobre amenazas como el gusano barrenador, la pérdida de hábitat y la cacería. Además, señalaron que la presencia de perros domésticos y los alambrados de púas también representan riesgos para esta especie.

Ante este escenario, la CAM anunció que continuará fortaleciendo el monitoreo de las especies, las áreas protegidas y los corredores de conectividad, en conjunto con comunidades y organizaciones ambientales para adaptar las estrategias de conservación a los cambios del clima.