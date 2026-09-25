Gobernadora de Magdalena confirma fin de paro armado en Santa Marta previo a visita del presidente
La gobernadora María Margarita Guerra habló en 6AM W sobre el restablecimiento de las condiciones de seguridad en la capital del departamento.
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Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...