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25 sep 2026 Actualizado 13:24

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Gobernadora de Magdalena confirma fin de paro armado en Santa Marta previo a visita del presidente

La gobernadora María Margarita Guerra habló en 6AM W sobre el restablecimiento de las condiciones de seguridad en la capital del departamento.

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Gissell Campo

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Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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