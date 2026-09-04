Valle busca su clasificación a Juegos Nacionales en el último selectivo de Levantamiento de Pesas

La Villa Olímpica de Occidente de Montería recibe durante cuatro jornadas a los principales exponentes de la categoría máxima del levantamiento de pesas colombiano. La competencia, organizada por la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas con el respaldo de la Gobernación de Córdoba, el INDER Córdoba, la Alcaldía de Montería, el IMDER y el Ministerio del Deporte, representa la última oportunidad para los deportistas que buscan asegurar su clasificación a los Juegos Nacionales de 2027, que se realizarán en Córdoba y Sucre.

Además de definir parte de los clasificados a las justas nacionales, el campeonato sirve como escenario de observación para el cuerpo técnico de la Selección Colombia, encabezado por el seleccionador Luis Carlos Arrieta. Los entrenadores siguen de cerca el rendimiento de los pesistas que podrían integrar el combinado nacional en próximos compromisos internacionales.

Entre esos retos están los Juegos Suramericanos Absolutos, que se disputarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Argentina; los Juegos Panamericanos de Mayores de 2027, en Lima y Callao, Perú; el Campeonato Mundial de Halterofilia, programado del 27 de octubre al 8 de noviembre de 2026 en Ningbo, China; y la World Series de Catar, competencia que hace parte del camino clasificatorio hacia los Juegos Olímpicos de Atlanta 2028.

En la primera jornada, disputada este jueves 03 de septiembre en las categorías livianas, varios deportistas ya comenzaron a subir al podio, entre estos la vallecaucana Karol López quien se quedó con la medalla de bronce en la modalidad de arranque, siendo una de las deportistas del departamento que empezó a sumar resultados en este último selectivo.

Los protagonistas del día fueron Keydi Barbosa, de la Liga del Meta, y Gilbert Grijalva, de Bogotá, quienes conquistaron tres medallas de oro cada uno en sus respectivas divisiones. También se destacaron Marcela Parra, de Fuerzas Armadas, con dos oros, y la tolimense Julieta López, ganadora del oro en el envión de los 53 kilogramos.

El campeonato continuará hasta el domingo 6 de septiembre, cuando se conocerán los resultados de este último selectivo y avanzará el proceso de conformación de las delegaciones que competirán en los Juegos Nacionales de 2027.